🎁 Advent Calendar Mozzart Express – 18 Rotiri Gratuite ❄️

De: Irina Vlad 18/12/2025 | 14:36
Spiritul sărbătorilor continuă cu o surpriză specială din Spiritul sărbătorilor continuă cu o surpriză specială din Advent Calendar Mozzart Express!

Astăzi, jucătorii fideli sunt recompensați fără depunere, doar pentru că sunt prezenți. Un cadou rapid, activat instant, care te trimite direct în mijlocul acțiunii. Deschizi fereastra de azi din calendar?

🎰 Cadoul zilei

18 Rotiri Gratuite, pregătite special pentru tine:

 

Cum activezi bonusul din Advent Calendar?

Simplu și rapid:

  1. Loghează-te în contul tău Mozzart Bet (cont verificat – KYC obligatoriu)
  2. Introdu codul promoțional: 18DEC25
  3. Joacă imediat – rotirile se activează instant

 

ℹ️ Condiții

  • Codul promoțional este unic și poate fi utilizat o singură dată
  • Oferta este valabilă exclusiv pentru conturile verificate
  • Rotirile gratuite trebuie utilizate în termen de 7 zile

 

🎄 Advent Calendar Mozzart Express îți aduce zilnic surprize.
Revendică bonusul de azi și lasă zeii Olimpului să-ți decidă câștigul!

