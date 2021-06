6 Sfaturi pentru Curațarea Bucătăriei

Toate spatiile interioare unde iti petreci timpul sunt importante. Fie ca vorbim despre biroul, sufrageria sau dormitorul tau, toate aceste spatii ar trebui sa iti ofere confortul si linistea ca maine sa o iei iar de la capat. Dar exista un spatiu in casa ta, care este la fel de important pentru toti membrii familiei tale, indiferent de varsta sau ocupatii. Bucataria este locul din casa, unde se strange intreaga familie, pe tot parcursul zilei si unde se socializeaza cel mai mult. Fie ca este vorba de o cafea, un pahar de vin sau un bol de cereale pentru cel mic, bucataria este locul unde se gateste, unde se spun povestile din timpul zilei si unde toti cei prezenti se pot relaxa si bucura de prezenta celorlalti. Astfel, pregatirea mesei este un ritual placut, care se desfasoara in intimitatea celor mai importante persoane din viata ta.

Bucataria ta trebuie sa fie de fiecare data curata si ingrijita si ai nevoie de sfaturile care te ajuta sa obtii imaginea dorita, cu efort minim. Aceste sfaturi de curatenie te vor ajuta si in alte situatii fie ca vorbim despre bucataria ta sau cea de la birou. Iata cum anume ai putea sa aplici informatiile pe care le cunosti despre curatarea bucatariei si cum poti obtine rezultatele pe care ti le doresti:

Ai grija sa cureti foarte bine blatul bucatariei

Blatul bucatariei este unul dintre cele mai folosite din intreaga bucatarie. El tinde sa fie foarte aglomerat de ustensile de bucatarie, care stau alaturi de legume care sunt tocate si servetele sau prosoape, etc. Este important sa cureti blatul si sa pui toate obiectele la loc imediat dupa ce ai gatit sau ai utilizat spatiul respectiv. Cu cat blatul este mai liber, cu atat mai simplu este sa obtii o imagine ordonata. Este exact ca si in cazul activitatilor de curatenie birouri, cand reusesti sa strangi toate lucrurile imprastiate de pe birou si sa le pui la locul lor, proiectand o imagine de ordine si curatenie in mintea oricui priveste spre acel birou. Curatenia inseamna si ordine, asa ca primul lucru pe care ar trebui sa il faci, ar fi sa strangi toate lucrurile imprastiate de pe blat si sa le pui la locul lor.

Daca ai scapat lichide pe jos, trebuie sa le cureti imediat

Daca ai varsat anumite lichide pe podea, este bine sa nu astepti pana cand se vor usca. Astfel, o sa reusesti sa cureti totul rapid si sa nu lasi sa se impregneze in podea. Poti sa manevrezi vin, ulei, sau suc, etc si sa scapi cateva picaturi pe podea sau in alte parti ale bucatariei tale. Indiferent de situatie, trebuie sa le cureti chiar atunci, pentru a nu se intari. O sa muncesti mai putin si o sa ai rezultate mult mai bune daca faci totul in momentul in care s-a intamplat. Poti sa folosesti si otet cu apa, iar apoi poti sterge usor cu o carpa.

Poti curata bucataria zilnic si vei consuma mai putin timp

Probabil daca vei dori sa castigi ceva timp liber pentru tine si familia ta, cel mai usor ar fi sa contractezi servicii profesionale de curatenie. Mediul de afaceri din Bucuresti este plin de astfel de oferte, asa ca esti doar la un click distanta de a pasa responsabilitatile casnice unor profesionisti. Desigur exista un cost material la aceasta rezolvare, dar multi dintre cei care locuiesc in Bucuresti au ajuns sa inteleaga ca timpul liber este de fapt cea mai importanta resursa a omului modern. Asa ca, nu putini dintre voi aleg sa interogheze vestitele motoare de cautare cu expresii de genu: “preturi curatenie la domiciliu” sau “preturi curatenie bucatarie” si sa aleaga o firma de curatenie ce ofera o rezolvare rapida si fara batai de cap. Bineinteles ca sunt si multe persoane care aleg sa faca acest lucru in regie proprie, multi dintre ei considerand-o o activitate relaxanta, in care uiti de grijile de la birou. Daca esti una dintre persoanele care se relaxeaza facand curat prin casa, sau pur si simplu iti doresti sa ai o casa impecabila, bucataria este una dintre primele camere cu care ar trebui sa inceapa orice activitate de curatenie. Daca alegi sa cureti bucataria in fiecare zi a saptamanii, atunci o sa te poti bucura de un mediu sanatos si placut in caminul tau, pentru ca o bucatarie murdara ofera un mediul ideal pentru inmultirea bacteriilor si germenilor. Atunci cand bucataria este impecabila, o sa doresti sa intri in aceasta camera a casei tale si o sa iti faca o adevarata placere sa gatesti. Chiar daca nu gatesti zilnic, o sa poti lua masa sau o sa te bucure aspectul bucatariei tale. Pentru a reusi sa faci curatenie zilnic, trebuie sa te centrezi pe anumite aspecte esentiale. Unul dintre acestea este spalatul vaselor murdare. Ele sunt permanent asociate cu o bucatarie murdara sau neingrijita. De aceea sunt pe primul loc in ceeea ce priveste disciplina de a aranja spatiul din bucatarie. Apoi, poti sterge cu o carpa umeda aragazul imediat dupa ce ai terminat de lucru. Acest obicei dureaza foarte putin, dar are un efect major. Atunci cand ai aragazul curat, te poti bucura de o senzatie de bine si de dorinta de a incalzi mancarea sau de a gati din nou. Vei consuma mai putina energie daca vei face zilnic aceste doua aspecte ce tin de curatenie.

Pentru a indeparta petele de cafea pe pe portelan, poti folosi sare si otet

Vei putea sa amesteci sare cu otet si vei obtine o pasta grunjoasa cu care vei putea spala portelanul. Astfel o sa reusesti sa indepartezi imediat petele de pe cestile de portelan sau de pe vesela in general. Poti sa clatesti cu apa calduta si vei avea rezultatul dorit.

Foloseste cuburi de gheata cu otet pentru a reusi sa cureti si sa lasi un miros placut in cosul de gunoi

Daca ai un cos de gunoi care nu a fost curatat de mult timp, atunci ai nevoie de o metoda buna de a indeparta bacteriile si mirosul persistent. O astfel de varianta este cea care implica realizarea unor cuburi de gheata cu apa si otet. Poti pune jumatate din cantitatea de lichid cu apa si jumatate cu otet. O sa obtii cuburile de gheata si le poti folosi la spalarea in detaliu a cosului de gunoi. Apoi, poti lasa unul sa se topeasca pentru a neutraliza si cuprinde mirosul neplacut.

Pentru a curata cu atentie cratita murdara, foloseste sare si suc de lamaie

Aceasta alegere de a curata totul este una potrivita pentru a indeparta petele mai vechi si pentru a elimina grasimea depusa in timp indelungat.