7 curiozități despre parfumuri pe care nu le cunoșteai

Aromele și parfumurile sunt o parte importantă a vieții tale de zi cu zi. Cu toate astea, cunoști destul de puține lucruri despre originea și despre istoria lor.

De aceea, te vom purta prin povești parfumate și îți vom traduce unele dintre cele mai importante sintagme din industria parfumurilor, îți vom completa cunoștințele despre acestea și îți vom furniza câteva informații de trivia, pentru a putea iniția oricând o conversație despre parfumuri:

Cine a creat primul parfum din istorie?

Pentru produsul pe care îl utilizezi astăzi pentru a-ți spori încrederea în forțele proprii și a te bucura de o aromă pe gustul tău le poți mulțumi primilor parfumieri și chimiști despre care se cunosc date, mesopotamienii Tapputi și Ninu, care creau parfumuri pentru Regalitatea Mesopotamiei.

Tapputi, un chimist din Babilonia care făcea parfumuri pentru regi, apare menționată încă din 1200 î.Hr., ca autoritate în această industrie în devenire. Descrierea acesteia nu spune nimic despre viața sa, ci despre modalitatea în care folosea ingrediente diverse și variate metode de procesare pentru a obține parfumuri. Ninu a lucrat îndeaproape cu Tapputi și a contribuit cu flori, uleiuri, balsamuri și altele, pentru obținerea celor mai fine mirosuri ale timpurilor.

Care a fost primul parfum cunoscut de omenire?

Primele parfumuri au apărut în insula Cipru, cu aproape 4.000 de ani în urmă. Însă, egiptenii sunt cei care au făcut parfumul o parte a culturii proprii, cu cca 3.000 de ani în urmă. Pe atunci, încă nu exista o diferențiere între parfumuri dama , unisex sau de bărbați.

Ce înseamnă, de fapt, ”parfum”?

Cuvântul vine din latinescul ”per fumus”, care s-ar traduce, cuvânt cu cuvânt, ”prin fum”. Atunci când omenirea a descoperit aromele, le folosea drept ofrandă – blocuri aromatice erau arse pe altare, în semn de apreciere pentru divinitate. De la fumul rezultat în urma arderii provine denumirea parfumului și folosirea sa inițială.

Care este diferența dintre parfum și apa de parfum?

Denumirile sunt strâns legate de concentrația uleiurilor de parfum. Astfel, apa de parfum Idole conține mai puțină esență decât parfumul Lancôme Idôle. Această diferențiere este valabilă pentru toate brandurile de parfum: apa de toaletă conține 10% uleiuri de parfum, apa de parfum 15%, iar parfumurile au o concentrație de peste 20% de uleiuri parfumate. Cu cât este mai mare concentrația, cu atât un parfum persistă mai mult pe piele. În general, persistența parfumului este de aproximativ 12 ore, a apei de parfum 6 ore, iar a apei de toaletă, doar 3 ore.

De ce anumite parfumuri sunt foarte scumpe?

Cele mai mari branduri își doresc să folosească ingrediente exclusiviste și să utilizeze materiale de calitate pentru ambalarea parfumurilor. Pentru o sticluță de Chanel No. 5, de exemplu, este nevoie de 1.000 de flori de iasomie culese manual. Iar etapa de înflorire a iasomiei, pentru obținerea aromei specifice, durează doar o lună pe an. Aceste limitări ale producătorului adaugă valoare parfumului. Mai mult decât atât, producătorii au învățat, de-a lungul timpului, că îmbutelierea și ambalarea produselor are un impact major asupra experienței utilizării, dar și că poate contribui major la vânzarea unui parfum. Din aceste motive, prețul anumitor parfumuri poate depăși plafoanele obișnuite.

Cum ar trebui să depozitezi parfumurile?

Asemenea vinurilor, anumite note ale parfumurilor se pot păstra intacte pentru foarte mult timp, dacă sunt păstrate în condiții optime. Locurile răcoroase și întunecate sunt primele pe care ar trebui să le iei în calcul pentru depozitarea parfumurilor. De aceea, e preferabil să ai un dulăpior, în dormitor sau în dressing, dedicat parfumurilor și să eviți să le păstrezi, de exemplu, în baie, unde aburii si temperaturile ridicate le pot altera.

De ce nu îți mai simți propriul parfum?

Atunci când te obișnuiești cu un parfum și îl utilizezi des, este posibil să nu îl mai simți la fel de bine. Acest lucru se întâmplă deoarece corpul tău s-a aclimatizat cu parfumul, iar receptorii de miros au încetat să le mai comunice stimulilor olfactivi după o perioadă îndelungată de utilizare. Nu ai de ce să îți faci griji, mirosul parfumului nu este alterat, dar, dacă vrei să simți în continuare aromele, este recomandat să mai schimbi parfumurile din când în când.

Acum, că știi deja atât de multe lucruri despre parfumuri, îți va fi mai ușor să inițiezi o conversație despre acestea. Totodată, le poți aprecia altfel valoarea, în funcție de ingredientele pe care le conțin, dar și de felul în care arată sticluțele de parfum. Nu în ultimul rând, ai învățat cum și unde să îți păstrezi parfumurile, pentru a te bucura mai mult timp de aroma lor intensă.

sursa FOTO: Freepik