Cântărețul Nicușor Iordan este acuzat de fiica lui Aurelian Preda de abuz sexual, șantaj și pornografie infantilă. CANCAN.RO, emisiunea difuzată de România TV, a obținut declarațiile din plângerea penală pe care femeia a făcut-o. Cel arătat cu degetul a răspuns acuzațiilor.

”Dragii mei, astăzi am avut parte de un nou atac mediatic în ceea ce mă priveşte. S-a schimbat doar televiziunea! Înţeleg să resping toate acuzaţiile care mi se aduc, este opinia domnişoarei Ana Maria şi atât. Chiar dacă opinia acesteia este exprimată şi în scris! Înţeleg că este o anchetă penală în curs, fapt pentru care îmi rezerv dreptul de a nu mă exprima în amănunt în media, pentru moment… Legislaţia penală prevede clar că urmărirea penală este nepublică. Mi-au fost aduse atâtea acuzaţii, s-au făcut afirmaţii mincinoase, fără noimă, sunt stupefiat. Precizez că nu am fost informat oficial despre anchetă! Fac menţiunea că după ce am fost şantajat cu formularea unei plângeri penale pentru avantaje patrimoniale, acum se încearcă un şantaj mediatic în ceea ce mă priveşte”, este mesajul cântăreţului acuzat de Ana Maria Preda, fiica lui Aurelian Preda. (CITEȘTE ȘI: A LIPSIT DE LA PARASTASUL DE 3 ANI A LUI AURELIAN PREDA)

Detalii uluitoare din anchetă

Ana le-a povestit procurorilor cum ar fi fost abuzată de cel care trebuia să-i fie ca un tată. Tânăra relatează că, de câte ori îi cerea să facă sex cu el, Nicușor i-ar fi spus că așa economisește bani și nu-i dă altor femei. Ba mai mult, Ana Maria Preda ar fi fost obligată să doarmă în același pat cu el și iubita acestuia. Despre cea din urmă, Ana susține în plângerea penală ca ar fi implicată direct în șantajul cu filmulețele din partidele de sex filmate. (NU RATA: FIICA REGRETATULUI AURELIAN PREDA, PRIMELE DECLARAȚII ÎN SCANDALUL SEXUAL CARE A CUTREMURAT LUMEA MUZICII POPULARE)

”La circa două luni după moartea tatălui, numitul Iordan Nicușor Claudiu a început să-mi facă avansuri sexuale, iar eu l-am refuzat de fiecare dată. Ulterior, mi-aduc aminte că eram răcită, iar el era foarte afectuos cu mine, îmi servea ceaiuri și supe și, în această perioadă, nu știu cum s-a întâmplat, însă știu că numitul Iordan Nicușor Claudiu a reușit să întrețină cu mine un act sexual. Surprinzător este că, după ce acest lucru s-a întâmplat, nu reușesc să-mi aduc aminte în detaliu cum s-au derulat evenimentele, însă mi-a fost teamă să-i spun mamei și iubitului meu despre acest lucru, deoarece am crezut că acesta din urmă mă va părăsi și voi fi judecată. După acest eveniment, numitul Iordan Nicușor Claudiu a continuat cu avansurile și, de câte ori îl refuzam, se purta foarte urât cu mine, nu mă lăsa să mă văd cu iubitul meu”, sunt declarațiile Ana Mariei Preda din plângerea penală.

