Actrița care susține că... îi cresc sânii și nu are operații estetice. Cum arată la 54 de ani!

Salma Hayek a fost și este o prezență feminină de excepție, o actriță desăvârșită și o femeie care se dedică vieții de familie. Frumoasa actriță pare că a găsit elixirul tinereții, iar cei 54 de ani par că nu există decât în buletin.

Mai mult decât atât, Salma nu se sfiește să publice poze cu ea pe rețelele de socializare în care este îmbrăcată în costum de baie, spre deliciul fanilor care sunt absolut vrăjiți de frumusețea actriței.

Recent, actrița a vorbit, în cadrul emisiunii Red Table Talk, despre simptomele menopauzei pe care le experimentează de aproape 10 ani. Pe lângă schimbările de dispoziție și bufeuri, Salma a mărturisit că sânii ei au crescut ”foarte mult” de-a lungul anilor, atât de mult încât a început să sufere de dureri de spate, iar oamenii sunt convinși că și-a făcut operație estetică. „Sunt una dintre acele femei căreia, dacă ia în greutate, rămâne însărcinată sau e la menopauză, îi cresc sânii continuu”. Pentru că decolteul ei a devenit din ce în ce mai generos de-a lungul anilor, oamenii au speculat că și-ar fi pus implanturi mamare. ”Îi înțeleg perfect. Sânii mei erau mult mai mici. La fel și restul trupului meu”, a adăugat ea.

La cei 54 de ani, Salma Hayek arată incredibil de bine. Celebra actriță care a interpretat în anul 2000 personajul Frida Kahlo în filmul ”Frida” și pe Carolina în ”Desperado”, în 1995, este o apariție răvășitoare, indiferent de evenimentul la care este surprinsă sau de fotografiile pe care le publică pe reţelele de socializare.

Salma Hayek s-a născut pe 2 septembrie 1966, pe numele său adevărat Salma Valgarma Hayek Jiménez-Pinault. Este prima actriță de mexicană nominalizată la Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță.

S-a născut la Veracruz (Mexic). Mama sa, Diana Jiménez Medina, este o binecunoscută cântăreață de operă, iar tatăl său, Sami Hayek Dominguez, este director executiv al unei companii petroliere. Tatăl său are origini libaneze, iar mama spaniole. Numele sau, Salma, înseamnă siguranță la arabi.

A fost crescută într-o familie de oameni religioși, tradiționaliști și trimisă la vârsta de 12 ani la Louisiana, pentru a-și continua studiile. A fost diagnosticată acolo cu dislexie, supranumită și boala copiilor deștepți. A studiat mai târziu, la vârsta adolescenței, Relațiile Internaționale la Universitatea Iberoamericană.

Și-a făcut debutul în film la vârsta de 23 de ani, odată cu rolul Teresa în telenovela omonimă din anul 1989, care i-a adus un succes uriaș, nesperat. S-a mutat la Los Angeles pentru a studia actoria cu Stella Adler. Deficiențele sale de limbă engleză au fost atribuite dislexiei, afecțiune de care nu s-a îndepărtat.

Studiaza Relatii Internationale si Drama la „College in Mexico City” si vorbeste fluent engleza, araba, spaniola si portugheza. Incepe sa interpreteze roluri diverse in film si ii este apreciata atat frumusetea (in 1996 si 2003 este considerata de People dintre cele mai frumoase 50 de femei din lume) cat si talentul interpretativ, notează Cinemagia.

Sursa foto: Salma Hayec Facebook