Anamaria Prodan a lăsat inhibițiile deoparte și a pozat nud, în oglindă, în pofida vârstei pe care o are. Vedeta arată foarte bine la cei 46 de ani și a vrut să arate tuturor asta, mai ales celor care o critică.

Impresara a făcut un pariu cu fiicele sale, că își va arăta trupul nud, nu doar acum, până la vârsta de 50 de ani, doarece își dorește să demonstreze că este o femeie care își menține corpul tânăr. “Impresara a facut un pariu cu fiicele sale, Rebecca si Sarah! Le-a spus ca isi va arata trupul nud in dressing, in plus, intelegerea este aceea ca va arata perfect nu doar acum, la 46 de ani, ci pana la 50 de ani! Practic, glumind putin, vrea sa le faca un pic concurenta si s-a “bagat” fara frica la intelegere financiara cu pustoaicele! Isi doreste ca atunci cand iese pe strada cu ele sa nu fie considerata mama lor, ci sora, si sa demonstreze ca o femeie isi poate mentine corpul tanar si de sirena la orice varsta. Oricum, ea nu are inhibitii si se jura ca si la batranete, costumul de baie ii va veni ca turnat”, au spus prietenele agentei FIFA.

Anamaria Prodan, s-a pozat fără bikini în oglindă

În vârstă de 45 de ani, Anamaria Prodan s-a fotografiat aproape de miezul nopții în timp ce purta doar un sutien sexy. Așezată în dressingul și cu perechile de încălțăminte la vedere,prezentatoarea de la “Gospodar fără pereche” și-a făcut un selfie în oglindă. Mulți sunt de părere că aceasta e cea mai sexy imagine cu vedeta, dar sunt și alții care cred că a exagerat enorm.

“#anamariaprodan #lovemylife❤️ #loveshoes👠🖕Pt frustrați și frustrate🤣” este mesajul scris de soția lui Laurețiu Reghecampf pe contul ei de Instagram.

“Super corp la așa vârsta, dar a băut pisica oțet cred 🤪😂nu te vedeam postând așa mai seminud…open minded ”, “Tristete maxima , opriti-o,”, “Nu stiu la ce sa ma uit la papuci sau la tine esti super”, “erfecta!!😍😍Love you🤗🤗”, “Așa am crezut și eu la prima vedere că este Sarah,sa fii iubita și fericită, Ana!” sunt cinci dintre comentariile lăsate de internauți.