Adevărul despre iubita lui Bisoi stă într-o galerie foto incendiară! Am aflat trecutul blondinei care l-a sedus pe tiktokerul momentului

Doamna Mihaela este o prezenţă cunoscută în mediul online de câţiva ani. Pentru cei care nu ştiu încă cine este, o să vă explicăm imediat totul pe larg. Ei bine, tânăra se iubeşte de ceva timp cu Bisoi (sperăm că de el aţi auzit măcar o dată, chiar noi am povestit despre tânărul tiktoker într-un articol anterior) şi face content pe reţelele de socializare. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, are câteva colaborări cu diverse firme pe care le promovează, iar pe lângă asta, aşa cum și-a obişnuit pe urmăritorii, apare în diferite situaţii amuzante cu partenerul ei. Cele mai frecvente platforme pe care le foloseşte, cel puţin de când are o relaţie, sunt TikTok şi Instagram. Înainte însă, blondina era foarte activă şi năstruşnică şi pe alte site-uri unde publica videoclipuri despre care am putea spune că sunt cel puţin interesante. Cu această ocazie, CANCAN.RO a ales atent o serie de imagini cu tânăra pe care le puteţi vedea şi savura, comenta şi judeca (după preferinţe) în GALERIA FOTO!

Bisoi a rupt TikTok-ul, este în prezent unul dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi creatori de conţinut de pe această platformă, iar „fanii săi” au fost curioşi de-a lungul timpului să afle cât mai multe detalii despre viaţa lui.

CITEŞTE ŞI: Bisoi a ignorat-o pe “doamna” Mihaela şi a lăsat-o cu plasa plină. Celebrul vlogger nu a învăţat cum e cu bunele maniere!

Relaţia cu doamna Mihaela a fost intens dezbătută, tânărul şi-a lăsat ceva timp urmăritorii în suspans, dar în final a recunoscut că formează un cuplu cu blondina. Apoi au apărut speculaţiile cu privire la prea frumoasa blondină, iar despre una dintre acestea discutăm chiar acum.

Doamna Mihaela ştie joaca bine cu… camera

Înainte să-l cunoască pe viitorul soţ, doamna Mihaela şi-a încercat norocul cu videochat-ul. Da, aţi văzut bine, blondina a arătat întregii ţări cât de bine ştie să jongleze cu camera, dar şi cu… alte obiecte. Chiar şi în prezent, iubita lui Bisoi poate fi văzută pe unul dintre site-urile pentru adulţi, semn că nu o deranjează să fie admirată în continuare în ipostazele indecente. Acum, n-avem cum să nu recunoaştem, talent are. Ba chiar ar putea să dea şi lecţii 😂😂😂😂 Dar ca să vă convingeţi singuri, vă invităm să accesaţi imaginile din galerie.

Toate ca toate, dar acest mic detaliu din trecutul blondinei pare că nu-l afectează nici pe Bisoi. Tânărul a fost pus cu siguranţă la curent despre această situaţie, dacă nu de ea, de alţii, şi n-a luat nicio măsură. Adică nu a lăsat-o. Ba chiar a şi cerut-o în căsătorie! Până la urmă, bani să iasă. 😂😂😂 Cum? Ce mai contează? Nu putem să judecăm noi vieţile altora. Doar relatăm şi ne bucurăm de… informaţii. 😂😂😂

