Dorian Popa își divulgă secretele! Joi își lansează cartea în ale cărei pagini a inserat toată povestea cu un final pe care și l-ar dori orice influencer. Munca și educația l-au propulsat acolo unde este acum, pe culmile succesului. Nu i-a fost deloc ușor, a căzut, s-a ridicat și a luat-o de la zero. Și nu o singură dată viața avea să-l pună la pământ, după cum spune Dorian în ”Tu ești următorul Influencer de succes”. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, pasaje din volumul în care Dorian Popa dezvăluie și ”călătoria” în viață, de când avea cinci ani și și-a rupt mâna în leagăn, iar fratele lui încerca să i-o ”repare”.

Dacă Nuțu Cămătaru, prin condeiul lui Codin Maticiuc, și-a făcut publică viața, Dorian Popa, cântăreț, actor și influencer, are și el o poveste. A descris-o detaliat în cartea ”Tu ești următorul Influencer de succes”. ”Munca a însemnat că am continuat să merg înainte indiferent de câte ori m-a pus viața la pământ… Educația este ce mi-a oferit în primul rând mama mea și apoi o mulțime de mentori pe care i-am căutat special ca să pot învăța de la ei”, spune Dorian Popa, un preambul al traseului parcurs de la băiatul visător la bărbatul devenit, între timp, și antreprenor.

(CITEȘTE ȘI: DAN NEGRU A ADUNAT SUB ”BAGHETA” SA TOATE VEDETELE ROMÂNIEI! CUM S-AU PREZENTAT GHEORGHE ZAMFIR, ALEX VELEA, DORIAN POPA SAU ANCA ȚURCAȘIU)

Cum l-a ”mângâiat” succesul pe Dorian Popa

”O să fiu sincer și voi spune că nimeni nu ar trebui să mă copieze. Deciziile pe care le-am luat cred că au funcționat pentru mine, dar asta nu înseamnă că se potrivesc pentru toată lumea. Dar cred că sunt totuși mai multe lucruri bune pe care le poți învăța de la mine… care ar putea să-ți fie foarte utile. În viață trebuie să ai modele. Oameni mai pricepuți ca tine de la care să înveți. Și poți învăța ceva de la fiecare om. Chiar dacă din unele puncte de vedere îl consideri mai fraier ca tine, din alte puncte de vedere e posibil să-ți fie profesor! Eu așa am reușit să am succes. Prin încercarea mea constantă de a învăța câte ceva de la fiecare om din jurul meu”, este cheia succesului pentru Dorian Popa.

Urmează ”grosul”, bine ticsit în cartea de aproximativ 150 de pagini în care influencerul spune tot. Care au fost cele mai mari provocări, de la cine a învățat să fie antreprenor, cum a devenit „oportunist”. Dar și cum a fost lovit de eșecuri, dezamăgiri, cum a luat-o, de fiecare dată, de la zero.

Mihai Bendeac, sursă de inspirație, factor declanșator…

CANCAN.RO: De unde gândul de a scrie o carte a vieții tale?

Dorian Popa: De mai mult timp voiam să fac, așa, o paralelă între viața mea zăpăcită de zi cu zi și echilibrul din viața mea business, pentru că e o chestie simplu de înțeles, că dacă n-ar exista un echilibru în viața-businnes, probabil, rezultatele nu ar fi pe măsură. Unii oameni au apucat să vadă prin intermediul podcasturilor sau interviurilor mai serioase și cealaltă latură a mea, dar mi s-a părut că a scrie o carte e cea mai autentică din lume. Până la urmă, ăsta cred că e ultimul lucru la care lumea se așteaptă de la mine. Mi s-a părut, așa, un contrast foarte frumos, exact precum contrastul dintre cum sunt eu ca fire și educația mea.

CANCAN.RO: Cine te-a inspirat, cum te-ai pornit la drum și ce vor găsi cititorii acolo?

Dorian Popa: O sursă de inspirație, un factor declanșator a fost și colegul și bunul prieten și o persoană pe care o admir, este vorba despre Mihai Bendeac. Știu că a scos cartea despre el, dar este și cu mama lui foarte mult, iar pe mine mă inspiră foarte mult legătura dintre el și mama lui, pentru că și la mine este la fel… Iar cartea nu este scrisă de mine, am găsit o variantă mult mai tare. Eu am dat un interviu de două zile, de dimineața până noaptea, efectiv, am stat zeci de ore la interviu și am luat-o de când îmi amintesc primele frânturi din viața mea și până în prezent. Cartea îmbină traseul nespus al vieții mele cu traseul carierei mele. Până la a avea o carieră, a fost vorba despre clădirea personalității mele, a educației mele… Și am luat-o, așa, din fașă, de la cinci anișori, de când mi-am rupt prima oară mâna în leagăn și fratele meu încerca să mi-o repare.

(NU RATA: DORIAN POPA: “ DAU TREI PE CARE LE AM PLUS DIFERENȚĂ ȘI-L IAU PE ASTA”)

”Sufletul preferă, de multe ori, să stea cu dulapul închis!”

CANCAN.RO: Ai recitit-o, bănuiesc. Te-au cuprins emoțiile, retrăind momente din viața ta?

Dorian Popa: A fost scrisă până săptămâna trecută, pentru că a trebuit, ca idee, să citesc și eu cartea, și echipa mea. Sunt toate pasajele din viața mea, și cu greu, și cu bine, și cu familia… Recitind-o, emoția a fost dublă. Pentru că, în primul rând, am trăit odată momentele alea când le-am povestit în interviu și după aceea, lucruri pe care nu le-am mai dezgropat, pentru că, știi cum e, sufletul, de multe ori, preferă să stea cu dulapul închis. Recitind, a fost și mai tare trăirea, pentru că, știi cum e, când ești într-un interviu e cu mai multă lume, cu lumini, cu agitație, dar când ești tu cu cartea în mână … Emoția se trăiește altfel.

CANCAN.RO: Partea de business a cărții?

Dorian Popa: Pe lângă povestea mea de viață, care este pentru cititorii apropiați de mine emoțional, există partea business a cărții, care poate plăcea sau poate fi de folos și oamenilor care nu se regăsesc deloc în personajul meu. De ce? Partea de business din carte este cu și despre social media, o chestie pe care eu consider că o stăpânesc destul de bine. Consider, nu sunt sigur. Și atunci, din puținul pe care Dumnezeu mi l-a dat, împărtășesc și cu ceilalți, din cunoștințele pe care le-am acumulat de ani. În carte se scrie și despre sume, la virgulă, câți bani se fac din Instagram, din YouTube, cum se fac, cât de ușor este, cât de greu este… Cât de important este ca totul să fie cât se poate de ordonat și, cum să spun, în literă de lege, pentru că vedem cu toții că nu mai este o glumă treaba asta cu influencereala și cu social media. Deja există lucruri concrete pe care ANAF le cercetează în privința unor colegi care n-au fost tocmai atenți vizavi de contabilitate și alte lucruri. Sunt foarte multe lucruri business discutate în carte și cu siguranță îi pot ajuta pe cei care își doresc să înțeleagă ce înseamnă joaca asta de-a social media, care, să fim cinstiți, nu mai e o joacă, știm cu toții.

(VEZI AICI: IMAGINILE CARE VOR ”TOPI” ORICE FEMEIE! CE I-A FĂCUT DORIAN POPA LUI BABS, CHIAR DE ZIUA LUI! NU A MAI CĂLCAT PRAGUL CLUBURILOR DE DOI ANI, DAR ACUM…)

”Am vorbit și de Dan Negru, și de Teo Trandafir…”

CANCAN.RO: Ce mai găsim printre rândurile cărții tale?

Dorian Popa: Ce pot să spun eu, cel mai interesant, sunt lucrurile legate de cum am învățat eu în viața asta că trebuie să înțelegem problemele reale pe care le trăim, anume, împuținarea familiei, depășirea momentelor grele, atât din punct de vedere financiar, cât și psihic, emoțional… Am încercat să ating subiectele în cel mai sincer mod posibil și cât mai aproape de realitate, așa cum sunt eu pe Youtube și pe celelalte platforme sociale, pentru că eu cred că asta poate ajunge la sufletul omului. Am vorbit și de Dan Negru, și de Teo Trandafir, și de rolul mentorilor în viața mea, și cu ce m-au ajutat, și, poate, unde m-au supărat, dacă m-au supărat.

CANCAN.RO: Cum se simte Dorian Popa după ce s-a ”dezbrăcat” de secrete?

Dorian Popa: Sunt extrem de mândru pentru că am reușit să fac pasul ăsta și, sper eu, prin intermediul acestei cărți oamenii să mă cunoască un pic mai bine. Nu-mi doresc să mă cunoască mai mult decât Dumnezeu își dorește să mă cunoască, dar poate înțeleg mai multe lucruri despre mine, despre omul din spatele șaradei, ca să zic așa.

Pasaje din cartea ”Tu ești următorul Influencer de succes”

De luni până vineri muncesc non stop

”Succesul fără compromisuri? Hai să-ți explic.

Eu cred că e nevoie de compromis, atunci când ai succes. Cât de mic e, tot e nevoie de compromis.

Până și faptul că de multe ori Babs îmi spune că puțini oameni m-ar putea înțelege așa cum mă înțelege ea, că sunt atât de dedicat carierei mele, tot un compromis este.

Și așa este. Eu conștientizez treaba asta.

De multe ori neglijez și familia, și pe mama, și pe Babs, prin faptul că sunt în permanență conectat la ceea ce fac.

De luni până vineri muncesc non stop.

Există familii în care dacă aș fi spus că sâmbătă și duminică am interviuri de dimineața până noaptea, așa că nu mă deranjați, aș fi putut să nu fiu înțeles.

Trebuie să apreciez acest spirit de echipă pe care-l au oamenii din jurul meu. Noi toți ca echipă am crescut foarte mult standardul de viață, și atunci trebuie să acceptăm că pentru asta cineva trebuie să tragă de motorul ăla.”

(AFLĂ ȘI: SECRETUL LUI DORIAN POPA! CUM SE MENȚINE ARTISTUL ÎN FORMĂ? „IMPORTANT E SĂ NU MĂNÂNCI…”)

Și dacă m-aș supăra, m-aș face și instructor fitness

”Deci dacă aș rămâne fără nimic peste noapte, mi-aș folosi abilitățile de antreprenor.

Și dacă m-aș supăra, m-aș face și instructor fitness. Nu vreau să fiu arogant, dar cu siguranță dacă mă pui la un concurs de Personal Training cu o bună parte din antrenorii din țară, aș face față cu brio, aș ieși top 3.

În concluzie, dacă nu ar mai exista Dorian Popa influencerul, m-aș reinventa ca dezvoltator de imobiliare. Și aș suplini prin Personal Training, pentru că sunt de părere că nu trebuie să-ți ții niciodată ouăle în același coș, și aș avea și timp.”

O să mă duc să-mi mai implantez și un pic de barbă

”La fel cum oamenii trebuie să înțeleagă că dacă eu mă simt bine când mă îmbrac într-un trening de 2.000-3.000 de euro, am să muncesc pentru el și am să mi-l iau. Nu trebuie să mă judece.

La fel cum nu trebuie să mă judece dacă mie-mi plac dinții albi, precum casa pe care o am. Nu le-am pus lor dinți în gură, mi-am pus mie.

Ai fruntea prea mare? Te așteaptă doctorul întotdeauna să-ți mai coboare cu un rând plantația de păr.

În continuare o să-mi îndeplinesc visele și visurile.

Chiar acum mă pregătesc să-mi schimb din nou fațetele la dinți, pentru că vreau o formă mai frumoasă. Se poate, așa că de ce nu?

O să mă duc să-mi mai implantez și un pic de barbă, am văzut că am niște goluri care mă supără și care cred că m-ar face mai fericit dacă n-ar exista.”

Parte din acest vis mi l-a îndeplinit mașina

”Visul meu nesimțit de mare e să devin internațional. Nu există ceva mai mare.

Am fost acum în Ungaria și parte din acest vis mi l-a îndeplinit mașina, care atrăgea oamenii. Veneau oamenii și mă întrebau ce mașină e, ce culoare e, cum arată așa.

Mă simțeam atât de bine.

Așa că mi-aș dori ca oriunde merg în lumea asta să-mi zică oamenii că se uită la videourile mele, că sunt cool.

Evident, în paralel cu asta și partea financiară la pachet. Ar fi bune și milioanele, normal, dar nu ar fi ăsta primul target.”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.