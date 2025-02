Adriana Bahmuțeanu, noi dezvăluiri la CANCAN Senzațional: ”Prigoană nu ar fi lăsat testament”

Adriana Bahmuțenau este invitata specială în cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL. Împreună cu avocata Luminița Adam, femeia din spatele războiului pe care jurnalista îl duce cu frații Prigoană, Dan Diaconescu a pus cap la cap cele mai ascunse detalii ale verii fostului milionar. De ce a trecut Silviu Prigoană o parte din avere pe numele lui Honorius, dar și care este clauza pe care acesta a lăsat-o cu limbă de moarte.

În cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, Adriana Bahmuțeanu rupe tăcerea și dezvăluie care este adevărul din spatele averii pe care Silviu Prigoană a lăsat-o în urmă. Împreună cu avocata sa, Luminița Adam, jurnalista a dezvăluit că frații cei mari – Silvius și Honorius – și-au arătat brusc interesul în ceea ce îi privește pe frații lor mai mici. Coincidență sau nu, chiar după decesul afaceristului.

Adriana Bahmuțeanu: ”Honorius este capul operațiunii”

ADRIANA BAHMUȚEANU: Fiecare au familie, ei au alte domicilii, iar când trăia Silviu Prigoană veneau în vizită. Silvius s-ar fi mutat acum în casa în care locuia Silviu Prigoană. Honorius – cel care vrea tutela copiilor mei și care este capul operațiunii- nici măcar nu stă acolo, vine în vizită.

DAN DIACONESCU: Până la urmă care e miza? S-a deschis vreun testament, s-a văzut ce avere a lăsat Prigoană?

ADRIANA BAHMUȚEANU:”Ar fi o vilă, ar fi niște apartamente, nu știm ce avere are și ce ascunde ea. Încă sunt multe necunoscute. Din informațiile pe care le am, dar sunt neoficiale, Prigoană nu ar fi lăsat niciun testament. Tot ceea ce a avut pe numele lui – firme, terenuri, case etc, în momentul în care a intrat în Parlament a trecut toată averea pe numele lui Honorius – care era major, cu o clauză.

Se numește contract de fiducie și avea o clauză: dacă moare, aceste firme, terenuri, case să fie împărțite între cei patru copii. Știu lucrurile astea pentru că îl ascultam când vorbea la telefon cu avocata lui. După ce nu a mai fost parlamentar a rămas la fel. Nu și-a reluat averea pe numele lui. Începuse să piardă bani, îi scârțâiau afacerile, casa era executată și așa mai departe.

Sunt niște bunuri care valorează foarte mult pentru niște oameni de rând și care se adună. Sunt niște donații, apartamente etc. Ce vor frații mai mari – din ceea ce am înțeles eu de la copii, pentru că frații mai mari nu vorbesc cu mine, vor să îmi ia tutela, să fie responsabili de ei, nu se sfătuiesc în ceea ce privește școala lor, nu îi duc la medicul de familie, nu îi duc la psihologul de instanță, dar ce doresc acești frați? Așa cum spun copiii ”Nu se dezbate nicio succesiune, nu se deschide nicio moștenire, Honorius vrea să ne administreze bunurile”.

În continuare, Adriana Bahmuțeanu susține că Honorius este cel care a pus la cale întreaga ”operațiune”, plan prin care vrea să le dea impresia celor mici că el este cel responsabil de bunurile lor, ca nimeni altcineva, dorind să pară astfel o sursă de sprijin și ajutor necondiționat. Jurnalista a relatat o discuție pe care a avut-o cu Eduard (14 ani), discuție în care minorul i-a spus că fratele lor mai mare ar urma să se ocupe de administrarea bunurilor lor.