Advertorial: Noul trend în industria de videochat care nu implică nuditate: modelul glamour

Cine se gândește la un model de videochat, crede că tot ceea ce se întâmplă într-un studio e legat de nuditate și sex. Nimic mai neadevărat. La fel cum și sloganul: “sexul vinde” pare să nu aibă temelii solide. De ce? Ei bine, există și un nou trend de modele, denumite glamour. Sunt modele care ajung să câștige chiar și 15 mii de euro lunar, fără să renunțe la haine. Sunt fete educate, îngrijite, specializate în arta conversației, care pot să-i țină pe membrii conectați ore întregi, în timp ce plata către plaformă crește. Aproape tot ceea ce fac este să discute cu membrii unor site-uri care nu pot fi accesate din România.

Noul trend în industria de videochat care nu implică nuditate: modelul glamour

Cum e posibil așa ceva, o să vă întrebați probabil? De ce ar plăti un membru doar ca să vorbească cu o fată? Cei mai mulți de asta au nevoie, de un partener de conversație, de un prieten căruia să i se confeseze, iar modelele glamour știu să asculte, să empatizeze și să se conecteze emoțional cu noii lor prieteni virtuali.

“Unele din potențialele modelele glamour care doresc să devină modele noastre uită că este vorba despre videochat și aseamănă conversațiile din videochat cu banale discuții pe canalele de social media. Totuși, este vorba de videochat si discuțiile pot avea tente erotice. Nuditatea nu este obligatorie dar nu putem lucra în pijamale sau în hainele de zi cu zi”, ne mărturisește Adina, HR Manager Gloria Agency.

Alina e o tânără care emană energie pozitivă. În urmă cu 2 ani, a încercat să lucreze pe cont propriu. Viața ei însă s-a schimbat după e a devenit model glamour, la studioul de videochat adult și non adult situat in centrul Capitalei. Are 26 de ani și colaborează cu studioul de mai bine de un an. A reușit să-și plătească apartamentul mult dorit, mai vrea doar să-și schimbe mașina și apoi să plece pe cont propriu cu un alt business. Face videochat pentru bani și e totul asumat. Din start a fost deschisă cu familia și și-a propus să nu practice această meserie mai mult de trei ani. E model glamour și a ajuns de la câteva sute de euro la 10 mii de euro, constant în ultimele 12 luni. Spune că evită să se dezbrace tocmai pentru că așa face mai mulți bani. Membrii au nevoie de prieteni, iar ea le oferă prietenia ei. “Sunt oameni normali care nu au prieteni, nu au familie, nu au timp și vin aici ca să vorbească cu cineva”, spune Alina.

E o abordare pe care nu o folosesc multe modele, până și membrii zic asta, deși, spune modelul de videochat, dacă vorbești cu ei în loc să te dezbraci, câștigi mai bine pentru că petrec mai mult timp cu tine online, iar șansele să se întoarcă sunt mari.

Tot ea recunoaște că la început i-a fost greu să asculte toate problemele membrilor și să nu se gândească la asta, în afara programului. Cu ajutorul echipei dedicate de training, în timp, a învățat să se detașeze.

“Mai mult de 50% din rezultatele mele le datorez echipei de training formată din colege cu o pregătire impecabilă și cu o experiență vastă în tipologii de membri. Și, da, uneori e nevoie și de nuditate, însă dacă ar fi să stabilesc un procent, doar 10 la sută din timp e despre sex virtual, în rest e conversație”, spune Alina. În plus, s-a împrietenit cu modelele glamour de la studio și se simte ca acasă.

Cu Andreea am vorbit la finalul programului. După 8 ore intense, oboseala i se citea pe chip: “Lumea este foarte uimită de faptul că noi avem un program ca la orice job. Adică, venim la muncă la ora X, avem o pauză sau două, depinde de durata ei, plecăm la ora Y, exact ca la un job normal. În plus, eu am descoperit multe lucruri despre mine pe care nu le știam înainte, despre capacități de care nu eram conștientă. Mi-am îmbunătățit substanțial abilitățile de a vobi în limba engleză. Dar cel mai important, am căpătat încredere în mine datorită felului în care sunt tratată de membrii mei fideli dar și datorită rezultatelor obținute”, spune Andreea.

Chiar și obosită, a găsit suficientă determinare încât să fie cu zâmbetul pe buze. “Suntem actori, până la urmă”, spune ea, pentru că indiferent dacă are o zi mai puțin bună, membrii nu trebuie să observe asta.

“Uneori, dacă știu că un anumit mebru va intra a doua zi când vin la agenție, îmi fac temele”, spune Andreea și nu glumește. Sunt membrii care abordează anumite subiecte și, dacă nu ești documentat și informat, nu poți să dezvolți conversația. “Trebuie abordați pe mai multe planuri, dacă nu-i ofer eu ceea ce are nevoie, se duce în altă parte. Am avut o sesiune de «privat», așa se numește, cu cineva, în care am vorbit foarte mult, probabil că și de asta mă resimt asa acum. Mi-a povestit despre niște…, am uitat cum se numesc oamenii care fac chestia asta, în Japonia, ei exersând meditația reușesc să ajungă într-un punct în care își pot programa moartea”.

“Nu trebuie să fii perfectă, din punct de vedere estetic, ca să faci bani!”

De ce au optat antreprenorii pentru un altfel de studio de videochat? Pentru că și-au dorit altceva. Și au reușit! Timp de 16 ani au pus bazele agenției de videochat. În tot acest timp au fost generatori de trend-uri și pioneri în industrie.

“În 2015 colaboram cu peste 500 de modele de pe teritoriul României. Am învățat o lecție împortantă: calitatea primează întotdeauna în fața cantității iar pentru pentru a performa și a avea rezultate remarcabile nu este necesar să deschidem multe puncte de lucru atât pe teritoriul României cât și în afara lui ci de a ne concentra si investi toate resursele in formarea unor modele cu capabilitati si aptitudini nemaintalnite in domeniu. Așadar, am schimbat la 180 de grade planul de business si am creeat conceptul de Agentie si de Model Glamour Gloria”, a declarat Alex A, co-fondatorul Gloria Agency.

Au creat o atmosferă plăcută, ca acasă, ca într-o familie, spun la unison toți angajații si colaboratorii. Nimic nu e ales întâmplător. Modele trebuie să aibă lucuri în comun ca să lucreze aici, iar Liviu Berbece, managerul studioului de profil, ne-a vorbit despre cum trebuie să fie un model glamour: “Faptul că tebuie să fii perfecta fin punct de vedere estetic ca să faci bani este un mit. Aspectul fizic este un plus însă ne uitam pe stradă si observam oameni care arată extrem de bine din punct de vedere fizic, unii mai puțin bine. Asta nu înseamnă că cel care arată mai puțin bine o să stea singur toată viața. În videochat e fix ca în viață. In primul rand, un model ar trebui sa stapaneasca limba engleză, pentru că toate conversațiile se poarta in aceasta limba sau dacă nu o știe, să își dorească să învețe. Trebuie să fie dornică de muncă, să vrea facă mulți bani într-un termen relativ scurt, să fie implicată în fiecare conversație, iar după toate acestea și altele, frumusețea vine undeva pe locul zece”, spune Liviu Berbece, managerul studioului de videochat.

El este cel care și-a pus amprenta asupra studioului din centrul Capitalei și a reușit să-l transforme într-un loc de muncă unde angajații vin cu drag. Încă de la intrare te întâmpină femei și bărbați cu zâmbetul pe buze iar muzica de fundal, relaxantă, te face să vrei să zăbovești puțin. Toată lumea e relaxată și amabilă de parcă ar fi în vacanță, nu la serviciu. Am stat și noi la o cafea cu Liviu ca să aflăm mai multe despre el și despre industria de videochat glamour.

E tânăr și cu multe responsabilități. Are 34 de ani, lucrează încă de la 19 și locul de muncă pe care îl are acum i se potrivește mănușă. După 12 ani petrecuți într-o multinațională, Alex, prietenul lui și fondatorul studioului de videochat adult și non adult i-a propus un proiect inovator, de nerefuzat, povestește Liviu: “Nu pot să spun cum a fost cu exactitate, adică nu știu, pur si simplu s-a întâmplat. Eram prieten bun cu Alex, ne cunoșteam de ceva timp, eu îi spusesem că ma simt plafonat la locul de muncă de atunci, iar el mi-a prezentat noul proiect dar și dorinta lui de a se muta în Statele Unite. După 5 ani în acest proiect îmi doresc cel puțin încă 10 și noi provocari,“ a conchis Liviu Berbece.

E prieten cu modelele, le îndrumă și să le ajută constant. Știe exact ce vrea și pune totul în practică. “Modelul glamour este modelul care se duce foarte mult în zona de conversație si minimalizează tenta de erotism. Susținem cu toate resursele acest trend si nu împingem modelele către nuditate. Obiectivul pe care mi l-am setat și îndeplinit a fost ca 75 la sută dintre modelele cu care colaborăm să le aducem la nivelul de Model Gloria, cu venituri medii lunare de peste 5.000 USD, după plata taxelor, ceea ce în videochat nu prea există”, mărturisește Liviu, managerul Gloria Agency.

În timpul discuției am fost intrerupți de doamna Gina. E responsabilă de curățenie. A ieșit la pensie dar și-a dorit să facă un ban în plus așa că s-a angajat la studioul de videochat din București, în urmă cu șase ani. E tare bucuroasă că a reușit să găsească o echipă așa frumoasă. E ca o mamă pentru fete și spune cu zâmbetul pe buze: “Nu e o rușine să lucrezi aici. Tinerilor din ziua de azi nu li se oferă oportunități. Dacă aș fi mai tânără, domnișoară, și eu aș face videochat”.

Doamna Gina nu e cel mai vechi angajat. Sunt oameni care lucrează de 9, 10 ani, aici pentru că se simt apreciați și sunt respectați. Au legat prietenii strânse și nu se văd lucrând în altă parte. Dau tot ce au mai bun iar munca lor e răsplătită. Studioul de videochat este unul modern și se întinde pe mai bine de 800 de metri pătrați, compartimentați în spații de birouri, spațiu comun de relaxare, cabină de machiaj, coafor propriu și, nu în ultimul rând, 20 de camere, amenajate diferit, cu aparatură modernă. În unele camere modelele și-au pus amprenta personală. Principiul e unul simplu: trebuie să se simtă bine la locul de muncă. Până la urmă, un model petrece 8 ore pe zi în cameră, 5 zile pe săptămână, așa că spațiul trebuie să fie unul care să-i permită să se simtă în largul ei.

100.000 de modele sunt în acest moment în România şi aproximativ 3.000 de studiouri, neoficial. Cifre oficiale nu există pentru că domeniul nu este unul reglementat. Poate vi se par multe studiouri, însă și cererea e mare. Peste 150 de milioane de utilizatori de internet din întreaga lume apelează la serviciile de videochat iar numărul lor creşte în fiecare an.