Agresorul copilului din Hunedoara, în arest 30 de zile. Care e starea de sănătate a băiatului

Individul care a dat de pământ cu un băiat de 13 ani a fost arestat preventiv. În următoarele 30 de zile bărbatul va rămâne în spatele gratiilor, însă decizia poate fi contestată cu apel.

Oamenii legii au emis un mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului, pentru loviri sau alte violențe, violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. În ceea ce privește starea de sănătate a băiatului, acesta se află în afara oricărui pericol. Ba chiar a avut parte și de o surpriză, primarul Hunedoarei l-a vizitat.

Copilul de 13 ani a fost vizitat în spital de primarul Hunedoarei

În urma tuturor informațiilor apărute în presă, primarul Hunedoarei a decis să-i facă băiatului o vizită la spital. A vrut să se asigure că starea lui de sănătate este una bună și primește cele mai bune îngrijiri medicale.

„Astăzi l-am vizitat la spital pe copilul care a fost victima incidentului de ieri (duminică după-amiază) petrecut într-un loc de joacă din oraş. Am dorit să fac acest lucru doar pentru că astăzi au apărut tot felul de ştiri contradictorii în ce priveşte starea de sănătate a băiatului.

Mai rău, unele canale media chiar îl dădeau ca fiind transferat la Timişoara. Nu e aşa. Băiatul se află internat la Deva. Am povestit un pic cu băiatul, i-am dus fructe şi un mic cadou, o minge de fotbal. Am discutat şi cu medicul care-l are în grijă, domnul doctor Marius Blendea. Din câte am înţeles eu, copilul va mai sta câteva zile în spital pentru a fi ţinut sub observaţii şi pentru câteva investigaţii medicale suplimentare.

Mulţumesc conducerii SJU Deva pentru faptul că ne-a permis această vizită. Era important pentru mine să aflu adevărul în ce priveşte starea copilului”, a declarat primarul Hunedoarei, Dan Bobouţanu, potrivit servuspress.

