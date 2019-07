Alex Bodi, cadou special pentru Bianca Drăguşanu. Mesaj emoționant postat de divă. “E de ajuns să…”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi formează din nou un cuplu, după ce au stat despărțiți câteva zile, iar relația lor merge perfect. Mărturie în acest stă ultima fotografie postată de prezentatoarea TV pe contul personal de Instagram.

Frumoasa blondină ține în mână un trandafir albastru, cadou primit de la iubitul ei. Lângă poză, Bianca Drăgușanu a scris și un mesaj emoționant.

“Un buchet nu trebuie să conţină sute de trandafiri. E de ajuns să conteze doar unul! Aşa e şi în iubire! The one and only!”💚#loved #🆎”, a scris Bianca Drăgușanu.

Cum s-au cunoscut Bianca Drăgușanu și Alex Bodi

“Se văd din luna august, iar atunci, Bianca se afla într-o pauză cu Tristan Tate și tot încerca să scape de el, pentru că acesta nu ar fi fost decât un bărbat care căuta femei pentru videochat, imatur, care nu știa să-și asume lucrurile la adevărata lor importanță. Bodi îi trimitea flori, o respectă și îi vorbea frumos, cum trebuie să fie tratată orice femeie, în fond”, a dezvăluit o sursă din anturajul superbei blonde.