Alice Peneacă a ajuns de nerecunoscut după divorț! Cât de mult s-a îngrășat

Celebrul model a avut recent o apariție surprinzătoare prin care a lăsat să se vadă că divorțul de Bobby Păunescu a schimbat-o. Sau cel puțin silueta ei a avut de suferit!

Zvonurile despre despărțirea dintre Alice Peneacă și Bobby Păunescu au apărut de mai multă vreme, însă confirmările lor oficiale au venit recent, când au admis că au divorțat.

„Suntem în proces de divorţ, încă nu s-a finalizat. După ce petreci atâta timp alături de o persoană este normal şi de bun simţ să rămâi în relaţii OK“, a precizat modelul în luna octombrie a anului 2018.

Acum, Alice Peneacă îşi împarte viaţa între România şi Statele Unite. Ba chiar, după divorţ, celebrul fotomodel şi-a concentrat activitatea peste Ocean.

După mult timp, am revăzut-o într-un proiect Netflix România şi, spre surprinderea noastră, am observat o transformare radicală pe care n-o intuiam, urmărind postările sale pe Instagram.

Se pare că, la momentul realizării înregistrării, frumoasa româncă ar fi luat câteva kilograme în greutate, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă alimentaţia din America şi-a pus amprenta pe silueta ei sau dacă altul este motivul.

Cert e că nimic din postările ei zilnice nu indică creşterea în greutate pe care o vedem în această înregistrare. Ori filtrele folosite o ajută să pară mai slabă decât este în realitate, fie modelul şi-a ascuns fluctuaţia de greutate în spatele unor fotografii mai vechi. Înregistrările mai noi ne-o arată, însă, aşa cum o ştiam.