Alimentul popular care aproape și-a dublat prețul în doar o săptămână, în România. S-a scumpit cu 80% în Kaufland

De: Andreea Stăncescu 28/10/2025 | 15:52
Ce aliment și-a dublat prețul

Un aliment și-a dublat prețul în doar o săptămână, stârnind îngrijorarea consumatorilor. Acesta este extrem de popular, mai ales în bucătăriile românești, fiind folosit frecvent pentru diverse preparate tradiționale și mâncăruri, căci oferă o aromă deosebită.

Prețul bulionului a crescut cu 80% în doar o săptămână, iar consumatorii sunt tot mai interesați să înțeleagă ce conțin aceste produse. Conform legislației române, bulionul și pasta de tomate sunt obținute prin zdrobirea și strecurarea tomatelor, urmate de concentrarea sucului prin fierbere, fără adaosuri de coloranți, conservanți sau agenți de îngroșare. Diferența principală între cele două produse constă în gradul de substanță uscată solubilă, care determină consistența și concentrația lor, dar și modul de folosire în bucătărie.

La ce preț a ajuns bulionul

Prețul unui bulion a înregistrat o creștere spectaculoasă de 80% în doar o săptămână. Astfel, un borcan de 750 g, cu concentrație de 18%, se vinde acum în magazinele Kaufland cu 13 lei, fiind mai scump decât anterior.

Bulionul tip 18% conține minimum 18% substanță uscată solubilă, în timp ce pasta de tomate se clasifică în patru tipuri, în funcție de concentrația de substanță uscată: 24%, 28%, 36% și 40%. La ambele produse se poate adăuga sare și zahăr, dar nu sunt permise coloranți, conservanți sau agenți de îngroșare, iar aceste adaosuri trebuie indicate pe etichetă.

Substanța uscată solubilă este principala caracteristică care diferențiază bulionul de pasta de tomate și determină consistența și concentrația produsului. Aceasta se măsoară de obicei cu refractometre, iar valorile sunt calculate la temperatura de 20°C. La bulionul tip 18%, concentrația este mai redusă, ceea ce îi conferă o textură vâscoasă, în timp ce pasta de tomate are un conținut mai mare de substanță uscată, fiind mai densă și mai fermă. De asemenea, adaosurile de sare și zahăr pot influența valoarea măsurată a concentrației, astfel că există formule de recalculare pentru a determina exact procentul real de substanță uscată.

Bulionul este un ingredient esențial în multe preparate tradiționale românești. Se folosește pentru a oferi gust și culoare mâncărurilor, fiind adăugat în tocănițe, ciorbe, sarmale, sosuri, paste sau mâncăruri de legume. Datorită concentratului natural de roșii, bulionul oferă un plus de savoare și consistență preparatelor. În funcție de concentrație, poate fi folosit atât ca bază pentru sosuri, cât și ca ingredient pentru aromatizarea mâncărurilor.

