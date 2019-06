Alocații copii 2019. Tot ce trebuie să știi despre alocația de la stat

Copiii și tinerii din România – cu vârsta de până la 18 ani sau peste (în anumite cazuri) – au dreptul la alocația lunară din partea statului. Beneficiază de alocaţie de stat şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii. În cazul tinerilor care repetă un an şcolar, nu se mai acorda alocaţia de stat, cu excepţia situaţiei în care aceştia sunt nevoiţi să repete anul şcolar din motive medicale, informează a1.ro.

„Guvernul a adoptat prin ordonanţă de urgenţă majorarea alocaţiilor copiilor. (…) 300 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi, 150 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestor cursuri. De asemenea, alocaţia va fi de 300 de lei şi pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani în cazul celor cu dizabilităţi”, au fost informațiile furnizate la finalul ședinței de Guvern, potrivit Agerpres.

Nu rata: VEȘTI BUNE PENTRU PĂRINȚII DIN ROMÂNIA! ALOCAȚIILE COPIILOR SE DUBLEAZĂ ÎNCEPÂND DE ASTĂZI

Cât este alocația pentru copii 2019

Cuantumul alocației este stabilit in raport cu indicatorul social de referință (ISR), care este in prezent de 600 de lei.

– 0,4 ISR (300 de lei) pentru copiii în vârstă de până la doi ani (sau trei ani, în cazul copiilor cu handicap). Această se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție prevăzute de legislația în vigoare;

– 0,168 ISR (150 de lei) pentru copiii cu vârstă cuprinsă între doi și 18 ani și pentru liceenii de peste 18 ani;

– 0,4 ISR (300 de lei) pentru copiii cu handicap cu vârstă cuprinsă între trei și 18 ani.

Citește și: COPIII VOR PRIMI MAI MULȚI BANI LA ALOCAȚIE. CÂND INTRĂ ÎN VIGOARE MAJORAREA

Acte necesare alocație nou-nascut 2019

– cerere tip;

– copie CI/BI părinti – 1 copie xerox pentru mamă și 1 copie xerox pentru tata;

– copie și original – certificat de naștere copil;

– copie și original – livret de familie – actualizat (se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă;

– copie hotărare de încredințare, dacă este cazul;

– copie hotărare de adopție, dacă este cazul;

– copie acte reședința, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reședința într-una dintre tările U.E;

– extras de cont pe numele titularului, dacă alocația este virată într-un cont bancar

Vezi și aici: DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ ÎN PRIVINȚA ALOCAȚIILOR COPIILOR

Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copiii născuți în străinătate, precum și pentru copiii ai căror părinți au naționalități diferite sau/și domicilii diferite

– ACTE DE IDENTITATE PĂRINȚI COPIL (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, pașaport, carte de rezidență, legitimație de ședere temporară}+2 copii xerox:

– CERTIFICAT NAȘTERE COPIL eliberat de autoritățile române (certificat cu CNP, nu și certificate traduse )+ copie xerox;

– LIVRET DE FAMILIE + copie xerox;

– DECLARAȚIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinți, care să facă referire lA data intrării în țară, motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept, mențiunea că de la data nașterii și până în prezent copilul s-a aflat permanent în ocrotirea părinților și locuiește împreună cu aceștia.

Suplimentar, este necesară o dovadă că nu s-a beneficiat de prestații echivalente de la autoritățile competențe de pe teriotoriul țării unde s-a născut copilul, conform sfatulparintilor.ro.

Citește și: VESTE BUNĂ PENTRU COPII! SE MĂRESC ALOCAȚIILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2019

Unde se depun actele pentru alocație copil

Cererile pentru stabilirea alocației de stat pentru copii și actele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept se depun și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința, după caz, reprezentanții legali ai copiilor, conform sfatulparintilor.ro.

Vezi și aici: E OFICIAL! ALOCAȚIILE COPIILOR SE MAJOREAZĂ! DIN CE LUNĂ VIN BANII

Când se depun actele pentru alocație copil

„Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii. In cazul in care cererea este inregistrata ulterior lunii in care s-a nascut copilul, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face si pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni”, prevede actul normativ ce reglementeaza acordarea alocatiei de stat pentru copii.