Am aflat! Acestea sunt cele mai cumparate cadouri de Craciun

Am intrat oficial in febra cadourilor de Craciun, cele mai importante surprize din an. Daca si tu vrei sa fii un Mos Craciun darnic anul acesta, cel mai probabil ti-ai facut deja o lista cu toti cei dragi pe care iti doresti sa-i cadorisesti: parinti, partener de viata, copii, prieteni, nasi, fini, amici, colegi de birou etc.

Dar, intr-o mare de sugestii de cadouri de Craciun, poate fi dificil sa le alegi pe cele care chiar au potentialul de a starni reactii puternice la primire. Am stat de vorba cu expertii in cadouri, de la MindBlower, si am aflat care au fost cele mai vandute si indragite cadouri in 2021. Acestea continua sa fie cele mai cumparate acum, in prag de Craciun. Ia-o pe scurtatura si descopera mai jos cele mai bune cadouri din an.

1. Set cadou decantor Glob Pamantesc cu doua pahare Epique

Unul din cele mai vandute cadouri in 2021 a fost acest decantor in forma Globului Pamantesc. Designul sau este incredibil de frumos si cu siguranta acest lucru a cantarit foarte mult in mintea celor care l-au ales pentru a-l darui. Decantorul in forma de Glob este asezat orizontal pe un stativ din lemn, cu un finisaj exceptional.

Are gatul usor lung pentru o turnare precisa si se inchide cu un dop din sticla, cu rubber. In interiorul decantorului, in mod curios, se afla o corabie cu panze, tot din sticla transparenta. Setul cadou contine pe langa decantor doua pahare si toate cele 3 piese au peretii gravati cu Harta Lumii. Cu un aspect antic si original, perfect pentru o multime de bauturi spirtoase (whiskey, scotch, lichior, votca, brandy etc), acest decantor isi merita cu siguranta locul in topul celor mai iubite cadouri ale anului 2021.

2. Set cadou decantor Glob Pamantesc cu doua pahare Deluxe

Deluxe este o alta versiune a decantorului Epique, cu singura diferenta ca, de aceasta data, decantorul si cele doua pahare se odihnesc pe un suport din lemn mai mare. In rest, designul decantorului si cel al paharelor este neschimbat.

3. Set cadou decantor Sticla Diamant cu doua pahare Deluxe

Un alt cadou luxos foarte indragit de cei care au oferit cadouri in 2021 este acest decantor in forma de diamant. Setul contine si doua pahare rotative, cu acelasi aspect de diamant. Pentru ca nu au baza plata, paharele se rotesc pe masa, creand un efect cu totul spectaculos, atunci cand sunt umplute cu whiskey, lichior, brandy sau alta bautura. Decantorul diamant are un dop de sticla cu rubber pentru a pastra gustul si aroma bauturii cuprinse. Acesta este un cadou ideal pentru cei care au deja un bar acasa, dar si pentru oricine isi doreste sa fie o gazda primitoare de fiecare data. In fine, cadoul este unul de lux pentru toti cei care stiu sa deguste cu responsabilitate un pahar perfect din bautura preferata.

4. Set sah si accesorii vin, Caseta Deluxe

Acest cadou este ales de Craciun atat pentru barbati, cat si pentru femei. Este o caseta extrem de rafinata, care cuprinde in interior piesele de sah pentru o partida interesanta de strategie. Piesele sunt toate incastrate intr-un material negru, pentru un efect grozav.

In partea inferioara a casetei deschise, exista mai multe accesorii de vin, cu aceeasi prezentare eleganta. Accesoriile de vin incluse sunt un tirbuson, dop de vin, 2 dispozitive de turnare vin, taietor de folie, termometru, inel de vin, 2 spirale din otel. Pe capacul exterior al cutiei este inscriptionata tabla de sah pentru ca acest dar sa fie unul complet. Sahul si vinul se impletesc perfect, iar acest cadou face deja furori in randul celor care isi pregatesc surprizele de Craciun.

5. Barometru Meteo Glob Pamantesc

De la cadouri de vin si whiskey, ajungem la o idee de cadou cu totul speciala. Acesta este un barometru meteo in forma globului Pamantesc, cu harta lumii desfasurata pe peretii exteriori. Barometrul este umplut cu un lichid care isi schimba consistenta in functie de vremea ce va urma. Fenomenul este unul curios si inexplicabil, dar interesant este ca barometrul dateaza de pe vremea lui Charles Darwin, fiind folosit deseori pe vapoare pentru a prezice vremea.

6. Set accesorii vin pentru sticla de vin

Mai multe accesorii de vin sunt asezate intr-o sticla inalta, neagra si eleganta, care se desface in doua. In interior, accesoriile sunt frumos incastrate pentru a fi gasite oricand doresti sa desfaci o sticla de vin si sa servesti licoarea intr-un mod rafinat. Accesoriile incluse in setul cadou sunt un tirbuson, un aparat de taiat sigilii, un dispozitiv de turnare, un inel impotriva picurarii si un dop pentru vin.

7. Set ustensile gratar cu Servieta eleganta, 26 piese

Pentru cei gurmanzi, cei priceputi la gatit, pentru cei mai organizati si cei care locuiesc la casa sau incing des gratarul, acest cadou este mai mult decat inspirat. Servieta eleganta din aluminiu contine 26 de piese esentiale pentru gratar, printre care furculita mare, cutit mare, mai multe frigarui, perie de curatat gratarul, perie din silicon pentru caramelizarea fripturilor etc. Fie ca faci gratarul acasa, la casa de vacanta sau in alta deplasare, e usor sa iei cu tine valiza cu ustensile de gratar ca sa stii ca ai totul la indemana.

8. Saltea masaj Norisor cu bunastare

Aparatele de masaj sunt in topul cadourilor oferite in anul 2021 si vor continua sa faca furori de Craciun si chiar la anul. Oamenii sunt stresati, sunt coplesiti de multe lucruri de facut si au nevoie de relaxare. Cum putini sunt cei care ajung la un maseur profesionist, un aparat de masaj este cea mai buna solutie pentru detensionare, relaxare, ameliorarea durerilor si inducerea unei stari de bine. Aceasta saltea are mai multe centre de masaj si poate fi folosita pe canapea in sezut, sau pe pat, stat intins.

9. Masuta laptop LapWood din bambus

Masuta din bambus este perfecta pentru cei care lucreaza de acasa, dar este la fel de practica si pentru cei care doar au nevoie de un laptop acasa pentru divertisment, pentru citit, finalizat un proiect, discutii pe social media, vizionat un film etc.

Suprafata superioara a masutei se despica, astfel ca o parte ramane fixa pentru un pahar cu apa, o agenda sau mousepad-ul, in timp ce partea mai mare se poate regla oblic pentru a gasi cea mai buna varianta de lucru de fiecare data.

Pentru o postura excelenta atunci cand lucrezi la un laptop, pentru a impiedica supraincalzirea laptopului, pentru a combate durerile de gat, spate si umeri din cauza posturii incorecte atunci cand lucrezi pe laptop, acesta masuta din bambus este ideala.

10. Trandafir placat cu aur de 24K

Acest cadou pentru femei este perfect pentru a fi oferit mamei, iubitei, sotiei, sefei, colegei de birou, unei prietene foarte bune sau soacrei. Orice femeie se va simti apreciata, iubita si respectata cand va primi o astfel de bijuterie cadou. Trandafirul la baza este uscat prin proceduri anume, iar apoi este imbracat in foite foarte subtiri din aur de 24K. Rezultatul? O floare nemuritoare, de o frumusete izbitoare.

Daca vrei sa mergi la sigur de Craciun, alege unul din aceste cadouri de top enumerate mai sus. Sunt frumoase, originale si unice. Fii un Mos Craciun inspirat, ia-ti de aici ideile pentru cadourile de Craciun si surprinde-i pe cei dragi.