Am descoperit un buncăr anti-atomic unde ucigașul ar fi putut ascunde cadavrele!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a descoperit un buncăr anti-atomic unde Gheorghe Dincă ar fi putut ascunde cadavrele. Locul se află chiar în apropierea “Casei groazei”, iar poliția n-a căutat până acum acolo. Aceasta este, practic, noutatea explozivă care ar putea răsturna întreaga anchetă în cazul ororilor de la Caracal. Informația ne-a fost furnizată de un fost militar de la Deveselu. Atenție, urmează dezvăluiri și imagini în mega-exclusivitate!

Sub protecția anonimatului, o persoană care a lucrat ani buni în cadrul MApN a lansat o pistă halucinantă după ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a găsit un construcție anti-atomică, unde ucigașul ar fi putut ascunde corpurile victimelor sale. Ex-militarul nu exclude varianta ca Gheorghe Dincă să fi abandonat acolo cadavrele fetelor pe care le-a ucis cu sânge rece, mai ales că buncărul se află la aproximativ un kilometru de casa unde ”Hannibal Lecter” din Caracal și-ar fi desăvârșit “operele”.

“Foarte aproape de casa criminalului este un buncăr sub pământ. Buncărul ăla are 180 de camere, 70 de holuri și 3 etaje. Unul e inundat. E un buncăr anti-atomic, a fost al nostru, eu am lucrat la Deveselu. Am plecat acum patru ani. Am fost acolo de zeci de ori. Ușile sunt de plumb, are o tonă una singură, nu poate nimeni să le fure de acolo. Nu e păzit, nu e nimeni acolo. Nu mai există curent, absolut nimic. Acolo găsești ce vrei și ce nu vrei. E o bănuială că le-ar fi aruncat acolo. Sub pământ te plictisești ce-i acolo”, ne-a povestit fostul militar de la Deveselu.

“Nu știe nimeni, nici măcar polițiștii! În caz de bombă chimică…”

Fostul angajat al MApN a mai precizat că oamenii legii nu au deloc habar de buncărul anti-atomic, în care nu au ajuns până în clipa de față, deși acolo ar putea fi găsite anumite dovezi care să ajute la rezolvarea cazului. Totodată, cel care ne-a oferit informația a explicat și rolul pe care l-ar fi avut respectiva construcție, unde Gheorghe Dincă ar fi putut ascunde cadavrele.

“Nu știe nimeni de el (n.r. buncăr). Nici polițiștii din Caracal nu știu toți. Pentru că a fost obiectiv militar și a fost protejat. Dar l-au dat la primărie… La Redea, nu la Caracal! Atenție, și apoi l-au lăsat în paragină, dacă nu e al lor, nu au muncit. În caz de bombă chimică, toată populația orașului încăpea acolo și stăteau timp de o săptămână. Când era funcțional, aveau 6 MIG-uri acolo, celulă de alarmă, în permanență cu rachetele pe ele”, ne-a mai dezvăluit fostul militar de la Deveselu.

Un cuțit murdar și un os cu maxilar, găsite în buncăr

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a fost în respectivul buncăr, care este în plin câmp. Locul se află chiar în apropierea “Casei groazei”, unde Gheorghe Dincă le-ar fi ucis pe tinere. Imaginile sunt, pur și simplu, terifiante. Construcția este părăsită și, fără nicio exagerare, cadrele pot fi oricând perfecte pentru un film de groază. Este, practic, spațiul perfect unde să ascunzi un cadavaru.

În interiorul buncărului anti-atomic, am descoperit un cuțit murdar de sânge, o sticlă cu apă, dar și un os maxilar, cu dinți, ce pare să aparțină unui animal. Imaginile îți provoacă, fără nicio exagerare, fiori pe șira spinării. Nu trebuie să excludem absolut deloc posibilitatea ca Gheorghe Dincă să fi scăpat de corpurile victimelor sale prin intermediul construcției care se află la doar câteva sute de metri de “Casa groazei”, unde le-ar fi măcelărit pe adolescente.

Va fi dus vineri la IGPR pentru testul cu aparatul poligraf

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor din Caracal, urmează să fie dus vineri la sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), pentru a fi supus testului cu aparatul poligraf.

Încă de miercuri, procurorul-șef DIICOT Felix Bănilă a anunțat că bărbatul va fi testat cu aparatul poligraf, Dincă dându-și consimțământul pentru acest lucru. “Da, urmează să fie testat (cu aparatul poligraf -n.r.), avem și consimțământul dat de inculpat în acest sens”, a anunțat miercuri Felix Bănilă.

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor din Caracal, a fost dus, joi, timp de o oră și jumătate, la sediul Institutului Național de Medicină Legală. A fost verificat medical de către angajații INML, urmând ca expertiza psihiatrică să fie făcută săptămâna viitoare.

ADN-ul Alexandrei, în locuința suspectului

Procurorul-șef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat, miercuri, că ADN-ul Alexandrei Măceșanu a fost găsit atât în locuința presupusului criminal, cât și în mașina acestuia, însă nu și pe fragmentele osoase descoperite în cazanul din curte.

“S-a găsit ADN aparținând victimei, dar nu pe fragmentele osoase găsite în acel cazan. S-a stabilit cu siguranță, pe baza probelor ADN, prezența Alexandrei atât în locuință, cât și în mașina inculpatului“, a declarat Felix Bănilă.

Anterior, șeful DIICOT a explicat că, în urma propriilor verificări, a observat că recipientul unde au fost găsite fragmente osoase despre care se crede că sunt ale Alexandrei nu este un butoi, ci un arzător improvizat, care acționează ca o sobă. „Avem fragmente osoase ridicate. (…) Victima este un minor de 15 ani. Admițând că ar fi fost arsă în butoi metalic… Am fost și m-am edificat. Am constatat că nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului, ci este un arzător improvizat. Este vorba de un suport metalic confecționat artizanal, cel mai probabil de inculpat, pentru a arde diverse obiecte. Butoiul nu are capace la ambele capete ale cilindrului. El este așezat pe un chirostiu (pirostrii, n.r.) metalic și focul este dedesubt. Funcționează ca o sobă improvizată”, a mai explicat șeful DIICOT, Felix Bănilă.

Săptămâna trecută, oamenii legii au găsit, la domiciliul lui Gheorghe Dincă, haine arse într-un butoi, oase, bijuterii, cinci pungi de carne în congelator (stabilindu-se că niciuna nu era de natură umană). Procurorul-șef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat, miercuri, că Direcția nu are nici măcar rezultate preliminare referitoare la fragmentele osoase ridicate de la casa lui Gheorghe Dincă, astfel că informațiile apărute în spațiul public nu sunt confirmate încă.