Am găsit-o pe ”cadâna” româncă a șeicului multimiliardar Al Habtoor!

O superbă româncă pare că i-a căzut cu tronc unuia dintre cei mai bogați șeici din Emiratele Arabe. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a întâlnit-o pe misterioasa Esterra la o terasă în București, în compania unei prietene. Este lesne de înțeles de ce a ajuns o slăbiciune chiar și pentru un prinț. Bruneta arată demențial și se mișcă precum o felină!

Despre prințul Max Al Habtoor foarte puțini n-au auzit, dar să le facem și lor, totuși, o prezentare a arabului care s-a apropiat de mai multe românce în ultimii ani. El este fiul unuia dintre cei mai bogați și puternici șeici din Emiratele Arabe, pe nume Khalaf Al-Habtoor.

Și cu toate că-și permitea să se bucure de multe frumuseți ale lumii largi, iată că prințul a făcut o mare slăbiciune pentru românce. Și mai ales vara. Atunci când se urcă în avionul privat și aterizează pe meleaguri dâmbovițene pentru o porție de distracție. Obișnuiește să petreacă zile la rând numai cu fete frumoase, pe care le scaldă în râuri de băuturi fine și le dă pe spate cu basme orientale, pe banchetele unor mașini care valorează sute de mii de euro.

Frumoasa Esterra are cale liberă spre inima prințului

Sursele CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România povestesc că miliardarul a făcut mai nou o pasiune pentru o altă româncă, pe nume Esterra Georgescu. O brunetă ”bine de tot”, pe care a și angajat-o la una dintre firmele lui, după cum chiar ea se mândrește pe conturile de socializare. Iată deci că Esterra are foarte mult potențial, dacă i s-au deschis atâtea drumuri spre inima prințului.

Noi am întâlnit-o pe frumoasa "cadană" la un restaurant din București, alături de o prietenă. Și-au povestit câte-n lună și-n stele, s-au amuzat, au devenit serioase, pesemne că nu se văzuseră de mult timp. E și de înțeles cu noul program pe care Esterra îl are acum, odată intrată în anturajul lui Habtoor.

Îmbrăcată într-o rochiță neagră, nu foarte scurtă, bruneta a lăsat să vedem că "tot pachetul" arată bine. Imaginea aceasta de ansamblu s-a văzut când Esterra a părăsit ulterior sediul unei bănci din București și a căutat un taxi. Nu știm cum de primul șofer pe care l-a abordat a refuzat-o, însă cel de-al doilea, care privea din spate… refuzul, a acceptat comandă fără să clipească.

Cheltuie 100.000 de euro doar pe avion atunci când vine în România

Prințul Al Habtoor este cunoscut pentru faptul că îi place să trăiască pe picior mare și nu se zgârcește la bani atunci când vine vorba de plăcerile vieții.

Mâna sa largă și traiul excentric sunt atuuri care atrag întotdeauna femeile, iar divele noastre nu se lasă mai prejos, astfel că s-au vehiculat numeroase aventuri ale prințului cu frumuseți autohtone. Numai pe un zbor charter, miliardarul din Emirate ajunge să plătească sume cu cinci zerouri în EURO!

Nu este de mirare că femeile trag la el ca albinele la miere, dacă este adevărat ce declara prințul în fața camerelor de filmat: „Când vin aici nu mă fac doar pe mine fericit, ci si pe cei din jurul meu. Doar pe avion, acum când am venit, am cheltuit 100.000 de euro. Ieri, am cumpărat șampanie pentru toți cei din club. Nu trimit avionul după nimeni. Avionul mă costă 100.000 de euro, așa că mai bine cumpăr un bilet cu 1.000 de euro”.

