Amanta care a ”spart” vestiarul FCSB-ului s-a reprofilat. Nu-ți închipui ce profesează acum!

Tânăra care a stârnit „furtuna" în vestiarul FCSB-ului, la începutul lui noiembrie 2017, s-a transformat radical. Focoasa brunetă, care, în trecut, s-a „calificat" în "Liga Campionilor" și a făcut furori cu fizicul ei în St. Tropez, dă semne clare că intenționează să devină "fată de casă" și să șteargă cu buretele trecutul zbuciumat.

În urmă cu aproximativ doi ani, o tânără le acuza pe soțiile lui Ovidiu Popescu și Mihai Pintilii că ar fi agresat-o într-una dintre toaletele de pe Arena Națională, în timpul meciului FCSB – Hapoel Beersheva. Motivul l-a dezvăluit chiar victima, Ada: ”Am avut o relație cu Ovidiu Popescu!” Apele s-au liniștit, între timp, și Ada se pare că a ”renunțat” definitiv la gândul de a avea iubit fotbalist. Tânăra care a ”dezbinat” vestiarul formației patronate de latifundiarul din Pipera e mai hotărâtă ca niciodată să își schimbe viața și să dea uitării trecutul. După toate aparenţele, sexosa Ada vrea să se facă fată de casă. (NU RATA, AICI: AMANTA CARE A ”SPART” FAMILIA FCSB-ULUI A FĂCUT ”RAVAGII” LA O ALTĂ ECHIPĂ DIN LIGA I!)

Potrivit unor surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO), de câteva luni bune, tânăra s-a angajat ca asistentă la o renumită clinică de înfrumusețare din București, acolo unde se pare că este foarte apreciată de șefi. Și asta pentru că, la scurt timp după angajare, Ada a fost inclusă în staff-ul care organizează mai multe turnee medicale prin Europa.

Plecată în turnee internaţionale

”Ada vrea să își schimbe viața. S-a angajat și îi este bine. De ceva timp e asistentă la o clinică din București, dar stă mai mult plecată. Îi însoțește pe medicii în turneele internaționale pe care le organizează clinica. Este foarte apreciată de colegii ei”, ne-a mărturisit o prietenă a Adei.

Din pozele care au ajuns în posesia site-ului nr.1 din România se poate observa destul de clar că Ada nu ratează niciun moment să se fotografieze în locurile pe care le vizitează, prin Europa.

Ada a recunoscut relația cu Ovidiu Popescu

„Nu a încercat să îmi salveze imaginea şi mi-aş fi dorit să mă apere şi să recunoască ce a fost între noi. Am văzut că a ieşit şi domnul Becali şi a făcut declaraţii, dar vreau să spună şi eu ceva! Am fost la Medicină Legală, mi-am scos actele care dovedesc agresiunea, să vedem ce va fi. Eu nu am mers acolo să o agresez, da, ştiam că va fi şi ea acolo. El îmi dădea mereu mesaje şi mă avertiza să am grijă, să nu port tricoul lui, că va fi şi ea acolo”, a spus, la vremea respectivă, Ada.

”Relaţia a durat din octombrie anul trecut până în iulie anul ăsta. Nu a fost o relaţie propriu-zisă, nu am stat împreună, dar el a fost important pentru mine. Stau acum şi plâng aici pentru că i-am făcut şi lui rău. Atunci când s-a consumat bătaia, discuţia cu ea a fost doar prin pumnii şi palmele ei. Jignirile au urmat de a doua zi, şi-a exprimat furia prin bătaie, mi-a spus: «Cât am aşteptat momentul ăsta»!”, a mai dezvăluit tânăra.

