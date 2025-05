„Americanii ne-au predat la francezi” + Primul președinte care l-a felicitat pe Nicușor Dan. Mirel Palada, dezvăluiri la Dan Diaconescu DIRECT

Cine a fost primul președinte care l-a felicitat pe Nicușor Dan. Mirel Palada și Sorin Constantinescu au făcut dezvăluiri la Dan Diaconescu DIRECT! Ce au spus despre americani? Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Dan Diaconescu: Acum românii tot mai speră, românii suveraniști, că va face ceva Trump și nu va recunoaște alegerile. Credeți că se va întâmpla așa ceva?

Mirel Palada: Nu o să se întâmple așa ceva și chiar dacă se întâmplă, îi doare pe ăștia fix la bască. Nu mai pot ei de ce zice Trump… Hai să fim serioși!

Dan Diaconescu: Adică ne-au dat la ruși cum ar veni? Americanii ne-au lăsat în zona rusească?

Mirel Palada: Nu, americanii ne-au lăsat în zona franceză, ne-au predat la francezi și dacă americanii zic ceva… Ăștia ai noștri, care sunt predați cu arme și bagaje francezilor și lui Ursula și lui Soros în România, care e tabăra democrată antitrampistă, îi doare fix la bască de ce zice Trump, pentru că ei fac tot posibilul să fie în contra lui Trump și să-i submineze importanța și efectele, influența aici în partea asta de lume. Deci poate să zică Trump de 23 de ori că ei o să se bucure. (…) Sistemul din România e antitrampist.

Dan Diaconescu: Da, uite, vreau să vă citesc ceva dintr-o publicație, mă rog, conservatoare din Statele Unite, care spune clar: „După alegerile de ieri a venit vremea să nu mai sprijinim România. Trebuie să facem orice pentru retragerea trupelor americane din România”. Ce zic, mă rog, niște conservatori americani, că nu mai are rost să ținem trupe în România, atâta timp cât s-a întâmplat ce s-a întâmplat ieri în țara noastră.

Mirel Palada: Domnule Diaconescu, America e un continent, e un imperiu, este cel mai mare imperiu din lume în momentul de față și care în jurul lui are un imens aparat de propagandă, și democrații și republicanii. Sunt mii de publicații conservatoare. N-ai de unde să știi cât de importantă este aia, cât de vizibilă și în ce măsură ea reprezintă punctul de vedere al autorităților, al administrației Trump. Pentru că așa la întâmplare, din 120 de reviste de propagandă, care unele sunt citite de doi oameni, altele citite de două milioane, poți să găsești unul care să zică orice fel de chestie.

Unul care să zic că alegerile au fost bune, alții… Și atunci, dacă le selectezi și e una din chestiile obscure, care e un think tank, de mănâncă și el niște bani acolo și e citită de 27 de oameni, de unde știm noi aici cât de importantă este respectiva publicație?

Cine l-a sunat prima oară pe Nicușor Dan

Dan Diaconescu: Cert e că nu l-a sunat, nu? L-a sunat Trump pe Nicușor să-l felicite?

Sorin Constantinescu: Nu, nu. Primul care l-a sunat pe Nicușor a fost Zelenski, care s-a bucurat enorm de mult, a sărit în sus pentru că Simion a spus clar că România nu o să mai dea bani pentru că suntem săraci și avem copiii morți de foame. Și în momentul când Nicușor a câștigat, primul care l-a sunat și l-a invitat în Ucraina a fost Zelenski, că știa că banii românești se vor duce în continuare spre Ucraina. L-a sunat Zelenski, l-a sunat Macron, l-a sunat Ursula, băieții care trebuie.

Dan Diaconescu: Și acum Trump nu trebuia să sune și el ca pe un nou președinte?

Sorin Constantinescu: Pe Trump nu-l interesează România, are prioritățile lui, are Gibraltarul, are New Mexico, are o grămadă de priorități și dacă îi interesa pe americani, interveneau de atunci de când s-au anulat alegerile, dar nu i-a interesat absolut deloc România, nu le-a păsat de noi. Au venit niște pseudo-republicani de ăștia care nu prea au o treabă așa, mai mult au sponsorizat pe la Mara-a Lago decât să aibă conexiuni cu Trump și au venit aici și au dat impresia că îl interesează ce se întâmplă în România. Chiar nu-l interesează și nu ne vindea la Macron dacă îl interesa vreodată. Noi suntem ca și bătrânii care după 45 așteaptă americanii și cam acum și noi la fel așteptăm americanii de când s-au anulat alegerile. Tot așteptăm americanii, nu știi că erau zvonurile alea că vine avionul, e un avion acum pe cer, o să vină cu el reprezentantul lui Trump, o să-i ia de urechi și că vine ea de la FBI, că a anulat alegerile, după ea revine altă așa, nu îi interesează deloc. A venit copilul Trump care a fost plătit, că el vine peste tot, primește 2-3 milioane și vine să țină conferințe, s-a pupat cu Ponta și a plecat la loc. Atât. În rest, America nu e interesată de România.

