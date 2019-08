Anca Serea, despre sexul în timpul sarcinii: “Simt că se bucură mai mult”

Chiar dacă în mai puțin de o lună o să nască cel de-al șaselea copil, Anca Serea este extrem de activă. Vedeta a postat un articol pe blogul ei personal, în care vorbește despre sexul în timpul sarcinii. A decis să facă acest lucru, deoarece sunt multe femei care se confruntă cu temeri, la fel și partenerii lor.

“Sexul in timpul sarcinii ajunge un subiect tabu, nu de putine ori. Si nu doar pentru gravida, viitoare mama, ci si pentru partenerul sau care se confrunta cu tot felul de temeri. Povestim aici cateva lucruri pe care le-am invatat si eu prin sarcinile mele, dar si care mi-au fost impartasite de medici si sper sa va fie de ajutor“, își începe articolul Anca Serea.



Anca Serea este însărcinată pentru a șasea oară și abia așteaptă să-și țină bebelușul la piept. Vedeta va deveni, din nou, mămică de fetiță și a ales deja numele pentru minunea din viața ei: Leah. Sarcina decurge bine, iar Anca Serea nu are motive de îngrijorare. Ei bine, și dacă vă întrebați câte kilograme a acumulat vedeta în șapte luni de sarcină… răspunsul vine chiar de la ea!

”Am luat patru kilograme, mă simt excelent. Nu am pofte, nu am grețuri, nimic, e un bebe tare cuminte. Voi naște tot natural, ca pe toți ceilalți copii ai mei. Doar nu o să mă apuc acum, la al șaselea, să fac cezariană! Am fost și i-am cumpărat un cărucior, hăinuțele urmează. Copiii noștri de-abia își așteaptă surioara. De altfel, Sarah a fost cea care a ales numele micuței, sunt foarte entuziasmați. Pe noi sarcina nu ne-a luat prin surprindere, o așteptam. Nu am spus niciodată că nu mai vreau copii, poate să mai vină și al șaptelea”, a declarat Anca pentru click.ro.

Cum fac sex Anca Serea si Adi Sîna într-o casă plină de copii

„Casa noastră este plină cu mulți copii voioși (..) însa acest lucru nu înseamnă că trebuie să dispară momentele intime din dormitorul părinților”, a scris vedeta TV.

Potrivit acesteia, existența momentelor intime depinde doar de o mai bună organizare. „Pentru că au vârste diferite, respectiv și programe de somn diferite, devine o reală provocare ca eu și Adi să găsim puțin timp pentru noi doi”, a continuat Anca, conform avantaje.ro.

„Încerc, pe cât posibil, să îmi „aglomerez” doar câteva zile pe săptămână, pentru ca apoi să mă pot bucura alături de cei dragi de mai mult timp liber”, mai spune ea. „Pentru noi, fie după ce adorm copiii, fie dimineța devreme, reușim să ne întâlnim în dormitor”, a mărturisit Anca Serea.

Dar, a continuat Anca Serea, există și o altă rețetă ”de succes”: „Cel puțin o dată la două luni plecăm împreună în afara orașului, dar avem și mini-vacanțe unde nu suntem însoțiți de copii”.