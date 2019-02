Anca Sigartău, după ce medicii i-au spus că mai are doar un an de trăit: ”Cât mai am, măcar să fiu cu ei…”

Anca Sigartău a trecut prin momente foarte grele atunci când medicii i-au dat un diagnostic răvășitor. Ea a fost internată, iar medicii au transmis că nu mai are de trăit decât cel mult un an de zile. În cele din urmă, minunea s-a întâmplat, iar Anca Sigartău s-a făcut bine. Și acum crede că a ajutat-o doar credința în Dumnezeu.

Anca spune că experiența dureroasă prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani a marcat-o profund.

”După al doilea copil, am divorțat. Nimeni nu a știut că am divorțat în 1993. Lumea știe că am divorțat prin 2000. Al treilea copil l-am făcut după divorț. Bine, lucrurile sunt mai complicate. Am trecut printr-o experiență medicală traumatizantă, în care am avut un diagnostic, o boală în care ți se dă un an de zile să trăiești. Și mi s-a spus că un an de zile trăiești cu acest diagnostic. Și cu tratamentul. Pe citostatice, tumora a crescut 8 cm în 3 săptămâni. Avea o viteză… într-un fel, exploda! Soțul meu se schimbase foarte mult, intrase probabil într-un soi de panică: va rămâne singur cu doi copii. Au trecut 22 de ani de atunci și uite că trăiesc. Eram în spital și la un moment dat știu că am vrut să ies din spital, pentru că mi-am dat seama că nu mai am foarte mult timp și vreau să fiu acasă, alături de copii. Cât mai am, măcar să fiu cu ei”.

Citește și: ACTRITA ANCA SIGARTAU, ACUZATA CA A CASTIGAT PE PILE POSTUL DE DIRECTOR AL TEATRULUI BACOVIA DIN BACAU!

”Unde este tumora?”

Anca Sigartău este o femeie credincioasă. Iar atunci când s-a aflat în momente dificile, a recurs la post și la credința în Dumnezeu. Numai așa își poate explica ”minunea medical” care i-a luat prin surprindere pe medici.

Am ieșit din spital și pe 15 noiembrie, ziua de naștere a bunicii mele. Știam că începe Postul Crăciunului. Nu aveam nici o informație despre post, despre biserică, despre lucrurile de genul ăsta, dar știam, în interiorul meu, că vreau să încerc. Că trebuie să mă duc acasă să țin post. Pe 15 noiembrie am ieșit din spital cu niște indici foarte mari, pe 20 decembrie, când m-am întors la control, m-au întrebat: ”Unde este tumora?”. Nu mai era. M-a întrebat doctorul ce am făcut, ce tratament. Și i-am spus: ”Eu vă spun, dar nu o să credeți”. Asta s-a întâmplat. Nu mai exista tumora. Indicii coborâseră foarte mult. Nu știam că Postul poate să aibă o asemenea putere. Din momentul acela am știu că voi trăi”, a spus Anca Sigartău într-o emisiune.