Andra a fost desemnată cea mai sexy româncă!

La un studiu recent legat de frumusetea femeilor din intreaga lume au participat barbati din 7 tari eruopene pentru a le clasa pe reprezentantele sexului frumos: care femei sunt cele mai frumoase de pe batranul continent? Ei bine, peste 20 de mii de barbati din Franta, Spania, Italia, Belgia, Olanda si Austria au dat verdictul: romancele sunt cele mai frumoase femei!

Andra a fost desemnata cea mai sexy romanca si a fost premiata la o gala internationala, in fata unui public numeros, de peste 200 de oameni. Frumusetea romancei se pare ca a atras atentia chiar si barbatilor din cele mai indepartate colturi ale continentului, fiind votata de sute de mii de oameni.

Faceti cunostinta cu Andra, model de la varsta de 19 ani!

Andra da palpitatii oricarui barbat care o priveste. Este o moldoveanca focoasa, care duce o viata de film. Castiga 15.000$ in fiecare luna si isi petrece timpul liber exact asa cum viseaza orice femeie: calatoreste in locuri extravagante si isi cumpara tot ceea ce isi doreste. Cum a ajuns Andra sa castige atat de mult, la cei 27 de ani? Ne povesteste chiar ea. Afla povestea Andrei, model care castiga 15.000$ lunar!

“De cand ma stiu, mi-am dorit sa fiu independenta financiar si sa imi pot permite sa imi cumpar absolut tot ceea ce imi doresc. Provin dintr-o familie modesta, iar parintii mei nu si-au permis luxul de a-mi satisfice mie toate dorintele copilariei sau adolescentei: sa merg la teatru, sa fac cursuri de balet, sau mai stiu eu ce nebunii aveam in cap pe atunci. Inca din liceu am cochetat putin cu modelingul, insa parintii nu si-au permis sa ma trimita mai departe, asa ca am fost nevoita sa renunt.”, a spus Andra.

Cea mai sexy romanca, premiata in fata a 200 de oameni din intreaga lume

Andra a primit recent titlul de “Best Romanian Model of the Year”, concurand cu zeci de alte college de breasla din industrie. Iar perfectiunea estetica, spun cei care au votat-o, a fost doar unul dintre criterii. Celelalte au fost: eleganta, clasa, bucuria si fericirea care razbate pe chipul acestei fete de doar 27 de ani.

“Nu stiu daca ma asteptam sa castig sau nu, cert este ca imi doream foarte mult acest lucru. Este al doilea premiu pe care l-am castigat in aceasta industrie; primul a fost pentru cele mai mari incasari pe site-ul pe care lucrez eu. Am primit un buchet imens de trandafiri si am fost aplaudata de oameni din toate colturile lumii. Da, este foarte frumos sa stii ca esti apreciata pentru munca ta, conteaza foarte mult!”, spune Andra, model videochat la Charm Studios.

Andra a devenit model de videochat intr-o Romanie care incepe, pe zi ce trece, sa inteleaga ce inseamna, de fapt “videochat” si sa considere acest job un job normal. Daca s-a simtit constransa in vreun fel?

“Da, la inceput am avut multe temeri de ceea ce va zice lumea despre mine, insa cu timpul am inteles ca este viata mea si ca imi castig singura existenta, nu ma ajuta absolut nimeni. Parintii mei stiu cu ce ma ocup si nu mi-au interzis sa fac acest lucru. Le trimit bani lunar, le-am renovat casa, insa aceste lucruri sunt nestiute de catre nimeni. Iar cei care judeca, nu pot mai mult. Visul meu este sa-mi deschid un beauty salon, undeva in centrul Bucurestiului. Mai am foarte, foarte putin si voi face acest pas. Banii i-am strans, dar urmeaza sa achizitionez spatiul.”, a spus Andra.

Asadar, romancele sunt cele mai frumoase femei din lume! Iar cea mai sexy romanca se afla la Charm Studios, cel mai cunoscut studio de videochat din Capitala.