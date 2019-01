Andreea Mantea, complet dezbrăcată! Imagini necenzurate cu vedeta Kanal D, făcute publice

E frumoasă, iar frumusețea aduce și unele surprize neplăcute, chiar dacă o astfel de afirmație pare hazardată. Însă nu este. Andreea Mantea a avut și are unele probleme, din acest punct de vedere, fiindcă aparițiile sale incitante au dus la o desfășurare nedorită a ”evenimentelor”.

Unii dintre cei care dețin site-uri cu caracter pornografic se folosesc de imaginea sexy a Andreei Mantea pentru a-și promova paginile. Andreea Mantea se confruntă de mai multă vreme cu această problemă ”delicată”, după cum recunoaște chiar ea. Spune că nici nu-i mai pasă, fiindcă este vorba despre o luptă nesfârșită, zadarnică.

„Este o poveste veche, trei ani de zile m-am luptat cu aceste mizerii, dar nu ai ce să le faci. Le scoteau de pe site şi apoi un alt site posta iar… Şi la un moment dat nu-ţi mai pasă. Nu mai stau să mă cert cu ei, am obosit. Să le dea Dumnezeu să le meargă după cum nenorocesc ei oamenii”, spunea Andreea Mantea.

Andreea Mantea și-a îndeplinit un mare vis

Andreea Mantea a reuşit să îşi îndeplinească un mare vis. Fiind în Turcia, a mers şi a vizitat locurile unde s-a filmat serialul ei preferat, Dragoste infinită.

„Eu o iau razna când mă plictisesc. Am avut mai mult timp liber şi ce era să fac. Am tot dus copilul peste tot. Am zis că vreau să ajung în locul unde s-a filmat Dragoste infinită. Am încercat de două ori, dar nu am avut noroc! Un coleg mai îndrăzneţ. Am plecat cu el în căutarea lui Kemal, mă rog, în locurile unde s-a filmat Dragoste infinită. (…) Am început să tremur, să plâng! Plângeam de emoţii!”, a spus frumoasa brunetă.