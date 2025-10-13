Andreea Mantea, înlocuită la „Casa Iubirii” de o fostă concurentă? Cine ar urma să îi ia locul prezentatoarei

Se pregătește o mutare bombă în televiziune? Au apărut zvonuri conform cărora Andreea Mantea ar fi decis să plece de la Casa Iubirii și i-ar fi predat ștafeta unei foste concurente și câștigătoare a două sezoane, Bianca Comănici. Află în articol detalii!

Bianca Comănici este câștigătoarea sezoanelor 1 și 2 „Puterea Dragostei” și a format un cuplu cu Livian Pop, fiul lui Nelson Mondialu`, în timpul show-ului. După ieșirea din competiție, bruneta a reușit să rămână în atenția publicului și să își atragă mulți fani.

Bianca Comănici îi ia locul Andreei Mantea?

Ei bine, carisma ei pare că a propulsat-o sus. Potrivit noutatiinmedia.com, surse apropiate producției „Casa iubirii” susțin că Bianca Comănici ar urma să îi ia locul Andreei Mantea.

Se pare că tânăra ar urma să fie noua gazdă a sezonului 5 „Casa Iubirii”, iar mutarea ar reprezenta doar o parte din reconfigurarea spectaculoasă a întregului format.

Decizia ar fi fost luată după multe discuții interne, iar Bianca Comănici ar fi fost considerată cea mai potrivită persoană pentru acest format.

„Bianca a trăit din interior tot ce înseamnă o competiție a inimilor. Știe emoția, lacrimile, presiunea și pasiunea. Este alegerea perfectă pentru un nou început la Casa iubirii”, a declarat o sursă apropiată Kanal D, potrivit sursei menționate.

Noul sezon „Casa iubirii” va începe pe data de 12 ianuarie 2026 și promite să revină cu un platou și decor diferite, un format nou și o echipă editorială nouă.

Mai mult, ar urma să fie folosite mai multe camere live, o integrare completă cu social media și o secțiune specială care le va oferi telespectatorilor ocazia de a interveni asupra deciziilor din casă.

