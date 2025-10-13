Acasă » Știri » Andreea Mantea, înlocuită la „Casa Iubirii” de o fostă concurentă? Cine ar urma să îi ia locul prezentatoarei

Andreea Mantea, înlocuită la „Casa Iubirii” de o fostă concurentă? Cine ar urma să îi ia locul prezentatoarei

De: Denisa Iordache 13/10/2025 | 21:02
Andreea Mantea, înlocuită la „Casa Iubirii” de o fostă concurentă? Cine ar urma să îi ia locul prezentatoarei
Sursă foto Instagram andreeamantea

Se pregătește o mutare bombă în televiziune? Au apărut zvonuri conform cărora Andreea Mantea ar fi decis să plece de la Casa Iubirii și i-ar fi predat ștafeta unei foste concurente și câștigătoare a două sezoane, Bianca Comănici. Află în articol detalii!

Bianca Comănici este câștigătoarea sezoanelor 1 și 2 „Puterea Dragostei” și a format un cuplu cu Livian Pop, fiul lui Nelson Mondialu`, în timpul show-ului. După ieșirea din competiție, bruneta a reușit să rămână în atenția publicului și să își atragă mulți fani.

Bianca Comănici îi ia locul Andreei Mantea?

Ei bine, carisma ei pare că a propulsat-o sus. Potrivit noutatiinmedia.com, surse apropiate producției „Casa iubirii” susțin că Bianca Comănici ar urma să îi ia locul Andreei Mantea.

Se pare că tânăra ar urma să fie noua gazdă a sezonului 5 „Casa Iubirii”, iar mutarea ar reprezenta doar o parte din reconfigurarea spectaculoasă a întregului format.

Decizia ar fi fost luată după multe discuții interne, iar Bianca Comănici ar fi fost considerată cea mai potrivită persoană pentru acest format.

Ce reacție a avut un român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile magazinelor din România
Ce reacție a avut un român stabilit în Suedia de 50 de ani,...
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe...

„Bianca a trăit din interior tot ce înseamnă o competiție a inimilor. Știe emoția, lacrimile, presiunea și pasiunea. Este alegerea perfectă pentru un nou început la Casa iubirii”, a declarat o sursă apropiată Kanal D, potrivit sursei menționate.

Bianca Comănici ar urma să îi ia locul Andreei Mantea. Sursă: Instagram

Noul sezon „Casa iubirii” va începe pe data de 12 ianuarie 2026 și promite să revină cu un platou și decor diferite, un format nou și o echipă editorială nouă.

Mai mult, ar urma să fie folosite mai multe camere live, o integrare completă cu social media și o secțiune specială care le va oferi telespectatorilor ocazia de a interveni asupra deciziilor din casă.

CITEȘTE ȘI:

Va fi TĂTIC! Fostul concurent de la Casa Iubirii a postat prima imagine cu burtica iubitei sale

Stupoare la Casa iubirii: o concurentă vrea să plece! Andreea Mantea: „Să nu greșești cu această…”

Tags:
Iți recomandăm
El este tânărul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni! Ce a postat cu puțin timp înainte de tragedie
Știri
El este tânărul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni! Ce a postat cu puțin timp…
Cosmin Seleși, de urgență la spital: ”Maica Sfântă m-a salvat de la chin”. Ce s-a întâmplat cu actorul
Știri
Cosmin Seleși, de urgență la spital: ”Maica Sfântă m-a salvat de la chin”. Ce s-a întâmplat cu actorul
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din...
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
Gandul.ro
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am...
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva care a făcut ravagii de neimaginat în țările române
Adevarul
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva...
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o...
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Parteneri
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi...
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Digi 24
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe o trecere de pietoni din București. Mesajul postat de șofer, chiar înainte de tragedie
kanald.ro
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe...
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” -...
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață:
kfetele.ro
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
observatornews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la...
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Ceasul inteligent care nu se „sperie” de aventuri, fie pe munte, fie sub apă
go4it.ro
Ceasul inteligent care nu se „sperie” de aventuri, fie pe munte, fie sub apă
De ce nu simțim rotația Pământului?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Gigi Becali a făcut echipa de start surpriză a României cu Bosnia: “Tot fără Stanciu!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut echipa de start surpriză a României cu Bosnia: “Tot fără Stanciu!”
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
Fanatik.ro
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este...
Ajutoare de încălzire 2025-2026. Calendarul de depunere a dosarelor și categoriile de beneficiari eligibili
Capital.ro
Ajutoare de încălzire 2025-2026. Calendarul de depunere a dosarelor și categoriile de beneficiari eligibili
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
Romania TV
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului:...
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Go4Games
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Reguli noi UE privind telefoanele mobile. Termen limită pentru modificarea produselor, 3 ani. Va fi valabil și în România
Capital.ro
Reguli noi UE privind telefoanele mobile. Termen limită pentru modificarea produselor, 3 ani. Va fi...
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
evz.ro
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
Gandul.ro
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de...
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
as.ro
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador:
radioimpuls.ro
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador: "Nu am cum să...
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul. Ce decizie istorică a luat Guvernul
Fanatik.ro
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație...
Zece ani de la incendiul din Colectiv. Supraviețuitorii, obligați să dea banii înapoi: ce sumă a achitat Andrei Găluț
Fanatik.ro
Zece ani de la incendiul din Colectiv. Supraviețuitorii, obligați să dea banii înapoi: ce sumă...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
El este tânărul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni! Ce a postat cu puțin timp înainte de ...
El este tânărul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni! Ce a postat cu puțin timp înainte de tragedie
Cosmin Seleși, de urgență la spital: ”Maica Sfântă m-a salvat de la chin”. Ce s-a întâmplat ...
Cosmin Seleși, de urgență la spital: ”Maica Sfântă m-a salvat de la chin”. Ce s-a întâmplat cu actorul
Oana Roman a tras o sperietură soră cu moartea! Motivul pentru care vedeta a fost chemată de urgență ...
Oana Roman a tras o sperietură soră cu moartea! Motivul pentru care vedeta a fost chemată de urgență la școala Isabelei
S-au despărțit după Insula iubirii, iar acum au făcut anunțul surprinzător despre căsătorie: ...
S-au despărțit după Insula iubirii, iar acum au făcut anunțul surprinzător despre căsătorie: ”Urmează”
Irina Columbeanu a spus totul abia acum! De ce boala suferă tatăl său
Irina Columbeanu a spus totul abia acum! De ce boala suferă tatăl său
Fiul cel mic al lui Donald Trump a fost propus pentru o funcție de conducere a platformei TikTok
Fiul cel mic al lui Donald Trump a fost propus pentru o funcție de conducere a platformei TikTok
Vezi toate știrile
×