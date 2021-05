Andreea Raicu a pozat nud, iar Mihai Bendeac a reacționat! Juratul de la iUmor, răvășit de formele vedetei

Andreea Raicu a uimit pe toată lumea cu ultima imagine postată pe contul ei de Instagram. Fosta prezentatoare TV apare goală pușcă, iar vedetele din showbiz au reacționat. Printre ele se numără și Mihai Bendeac.

Andreea Raicu a renunțat la haine, dar și la inhibiții și… a fost protagonista unei ședințe foto nud, care a lăsat mască pe toată lumea. La 43 de ani, fosta prezentatoare TV arată senzațional! Adepta unui stil de viață sănătos, vedeta și-a etalat formele fără cusur pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: MIHAI BENDEAC A RECUNOSCUT LA TV CĂ ÎȘI DOREȘTE O PARTIDĂ DE AMOR CU ANDREEA RAICU: “UN SCHIMB ENERGETIC EXTRAODINAR”. REACȚIA VEDETEI LA MĂRTURISIREA-BOMBĂ A ACTORULUI)

Andreea Esca și Mihaela Rădulescu se numără printre vedetele care au admirat curajul Andreei Raicu. „Superbă”, a spus Mihaela Rădulescu, în timp ce prezentatoarea stirilor Pro Tv a scris „Like!”. Dat pe spate a fost, însă, și Mihai Bendeac care a reacționat când a văzut poza nud.

Mihai Bendeac, răvășit de formele vedetei

Andreea Raicu a ținut să precizeze că a făcut această ședință foto în perioada stării de urgență. Fostul fotomodel a ținut să sublinieze faptul că mai are poze, mult mai îndrăznețe, și le-a cerut sfatul prietenilor virtuali dacă… să le posteze sau nu. (VEZI ȘI: LA 43 DE ANI, ANDREEA RAICU NU SE PREDĂ! ȘI-A FĂCUT ȘUVIȚE BLONDE ÎN AȘTEPTAREA „PRINȚULUI” PE CARE I-L CAUTĂ BRENCIU?!)

„Din perioada in care eram inchisi in casa☺️ Multumesc @alexgalmeanu si @iulia.sas, we really had fun that day si ma bucur ca m-ati convins sa pozez fara masti. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort ca tot asta a fost trendul predominat in acesta perioada. Mai avem si altele si si mai si. Sa le postam sau….?😇”, a spus Andreea Raicu.

Iar răspunsul lui Mihai Bendeac n-a întârziat să apară: ”Oriunde. Oricând. 😜”, a spus juratul de la iUmor. Însă… Andreea Raicu nu a reacționat în niciun fel.