Anvelope iarna Black Friday – Top 5 cele mai bune branduri in Romania. Recomandari 2018 – 2019

Anvelope iarna perfecte? Oare exista asa ceva? Cei mai multi experti in domeniu nu cred acest lucru. In general, anvelopele de iarna sunt considerate solutii de „compromis”. Piata reflecta din plin acest adevar. In ciuda gamei foarte variate de produse excelente oferite de toti producatorii mari de anvelope, fiecare model are o zona in care nu puncteaza atat de bine in randul cumparatorilor. Din acest motiv este important sa aveti in minte cateva criterii bine stabilite atunci cand alegeti anvelope de iarna potrivite pentru masina dumneavoastra.

In fiecare an cand temperaturile scad spre toamna, romanii incep sa dea sandalele si tricoul pe o geaca mai calduroasa si incaltaminte mai plina. Asa cum dumneavoastra va pregatiti sa faceti fata temperaturilor scazute, la fel si autoturismul trebuie echipat corespunzator pentru zapada, gheata si polei. De aceea este esential sa alegeti anvelopa all season sau anvelope iarna sigure si fiabile.

Anul acesta aducem in atentia dumneavoastra un top al celor mai bune marci de anvelope de iarna, pentru a va ajuta sa luati o decizie optima. Desigur, atunci cand alegeti anvelopele de iarna este important sa tineti cont de stilul de conducere si de particularitatile soselelor frecventate. Chiar daca par destul de similare, anvelopele de iarna pe care le-am selectat (toate fiind disponibile pentru comanda online) raspund nevoilor dumneavoastra in stil diferit. Fiecare din ele ramane o alegere excelenta pentru a trece fara probleme peste iarna geroasa.

4 factori importanti in alegerea celor mai potrivite anvelope online.

Care sunt nevoile dumneavoasta concrete pentru anvelope iarna? Daca doriti sa va asigurati ca alegeti cele mai bune anvelope, este important sa identificati care sunt nevoile dumneavoastra in functie de utilizare, de rutele pe care le parcurgeti de obicei si bineinteles de bugetul alocat.

– Anvelopele mai scumpe nu sunt neaparat cele mai bune , dar pe de alta parte cele mai ieftine modele s-ar putea sa nu aiba randamentul dorit. Daca intentionati sa conduceti pe drumuri rurale, acoperite cu pietris sau neasfaltate, atunci este o idee buna sa investiti in anvelope de iarna cu suprafete de rulare in stil mai agresiv.

– Dimensiuni uzuale sau speciale. Tineti cont de latime, inaltime si diametru si ghidati-va dupa indicatiile prezente pe cauciucurile cu care este echipata masina in prezent. Primul numar arata latimea anvelopei si este exprimata in mm. Urmatorul numar arata distanta de la centru la pamant, iar al treilea diametrul jantei (care se exprima in inch). In fine ultimul capul de numere arata codul de incarcare si simbolul indicelui de viteza. Anvelopele cu masuri intre 185 – 205 mm sunt ideale pentru autoturisme compacte, in timp ce camioanele au nevoie de latimi de minim 230 mm. Tineti cont de recomandarile producatorului sau de specificatiile notate in cartea tehnica a autovehiculului. Pentru respectarea reglementarilor legale conformati-va masurilor specificate in certificatul de inmatriculare.

– Rezistenta. Pentru a va da seama de rezistenta unei anvelope uitati-va la cei doi indici de sarcina si viteza. Indicele de sarcina arata capacitatea maxima exprimata in km pe care o poate sustine o anvelopa. Pentru o masina compacta sunt suficiente anvelopele de iarna cu indice de sarcina 70 – 90. Pe masura ce discutam despre o masina mai mare, 4 x 4, dubita sau camion creste si indicele necesar de sarcina (recomandat peste 110; anvelope cargo, anvelope pentru camioane sau anvelope agricole). Viteza maxima de deplasare reprezinta in inducator bun pentru a va da seama cu ce viteza trebuie sa circulati maxim pentru a ramane intr-o zona de siguranta, dar si pentru a mentine calitatea si performanta cauciucurilor pe termen lung.

– Cauta anvelope online cu aderenta buna. Modelele cu multiple striuri, muchii ascutie si compusi speciali asigura o aderenta sporita pe zapada. Cele care au in compozitie substante multicelulare pot face fata si suprafetelor acoperite cu gheata.

Iata mai departe o prezentare generala a celor mai recomandate anvelope iarna 2018 – 2019. Aceasta lista nu se concentreaza neaparat pe cele mai recente modele, pentru ca exista si exemplare mai vechi de anvelope, disponibile in prezent, care si-au dovedit eficienta si fiabilitatea in trecut. De asemenea este posibil sa nu includem aici toate marcile de anvelope.

Black Friday 2018: Promotii anvelope online propuse de 5 branduri de top

Anvelope iarna Bridgestone

Bridgestone a fost infiintata in anul 1931 iar azi este se poate lauda cu titlul de cel mai mare producator de anvelope de vara, anvelope iarna, anvelope offroad de pe Glob. Este urmat indeaproape de Michelin. Bridgestone Corporation este o companie nipona, cu sediul la Tokyo. Reteaua se raspandeste in 24 de tari si cuprinde peste 140 de fabrici de productie. Din 1997 Bridgestone este furnizor de seama pentru masini de curse Formula 1.

Recomandari anvelope de iarna de la Bridgestone

– Oferte speciale Anvelope Iarna Bridgestone Blizzak LM-25 MO, 195/60R16 89H – 473 lei. Gratie designului optimizat de Bridgestone, aceasta anvelopa este pregatita sa puna intr-o noua lumina imaginea masinii, chiar si pe timp de iarna. Din punct de vedere al performantelor de utilizare, anvelopa puncteaza excelent la capitolul tractiune superioara pe zapada si teren ud, risc minim de acvaplanare, posibilitati avansate de control si manevrabilitate. In plus, anvelopa rezista foarte bine la uzura neregulata, ceea ce va ajuta sa economisiti bani pe termen lung, pentru ca nu veti fi nevoit sa cumparati un set nou in urmatorii 2- 3 ani.

– 4 x 4 anvelope Iarna Bridgestone Blizzak DM-V2, 205/70R15 96S – 461 lei. Este destinata vehiculelor 4 x 4 si asigura un control riguros al masinii chiar si in timpul conditiilor severe de iarna. Se misca excelent pe zapada, gheata si polei, avand capacitati sporite de tractiune. Sunt marcate M+S si intrunesc toate conditiile necesare, prevazute de legislatia privind obligativitatea utilizarii anvelopelor de iarna in sezonul rece. Ca si eficienta de consum si franare, anvelopa este marcata cu indicele G de economie de carburant si indicele F de franare pe suprafete umede. Nivelul de zgomot este de 72dB.

Anvelope iarna Michelin

Michelin este o companie franceza care cuprinde mai multe ramuri producatoare (de exemplu Tigar). Este cel mai renumit producator de anvelope la nivel mondial. Detine o cota de piata de peste 20% si se poate lauda cu o traditie uriasa in ceea ce priveste producerea pneurilor de calitate. Grupul se extinde in peste 170 de state, iar in Romania este prezent din 2001.

Michelin a fost compania care a introdus pentru prima data anvelopa radiala si in continuare continua sa fie un pionier in ceea ce priveste noile tehnologii in constructia pneurilor. Anvelopele lor all season, all-terrain si anvelope de vara ofera o aderenta excelenta, o manevrabiliate superioara si o durata de utilizare indelungata. In ceea ce priveste anvelopele de iarna, Michelin se remarca prin capabilitatile de tractiune si usurinta cu care ruleaza pe suprafete acoperite cu gheata. Anvelopele Michelin tind sa fie mai scume decat media generala a pietei, dar au o calitate sporita daca ne raportam la durabilitate si comportament pe benzile de rulare. Toate anvelopele de iarna Michelin vin cu garantie.

Recomandare anvelope de iarna Michelin

– Oferte speciale Set 4 Anvelope Iarna Michelin ALPIN A4 GRNX, 185/65R15 88T (DOT 2017) 1115 lei

– Anvelopa Iarna Michelin Latitude Alpin LA2 GRNX XL, 215/70R16 104H 630 lei. Aceste anvelope marcate M+S (mud & snow) sunt gandite pentru masinile 4 x 4. Asigura aderenta sporita la temperaturi scazute, rezistenta la viteza mari, usurinta in ceea ce priveste efectuarea manevrelor, zgomot minim (72dB), risc minim de acvaplanare.

– Nou! Anvelopa Iarna Michelin Alpin 6 MI, 195/65 R15 91T TL 338 lei

Anvelope iarna Goodyear

Pe numele sau complet Goodyear Tire and Rubber, aceasta companie are origine americana si este al treilea cel mai mare producator de anvelope din lume, dupa Michelin si Bridgestone. A fost fondata in 1898 in regiunea Ohio. Denumirea companiei este inspirata de numele celui care a inventat cauciucul vulcaniza, Charles Goodyear. Cele mai renumite companii de masini, chiar si cele de curse si cele industriale, aleg sa-si echipeze din fabrica exemplarele cu pneuri Goodyear. Goodyear produce de asemenea si cauciucuri de bicicleta.

In general anvelopele GoodYear sunt evaluate cu cele mai mari note, in majoritatea categoriilor. Performanta indiferent de conditiile meteorologice existente reprezinta un punct in plus pentru anvelopele all-season. Cat priveste pneurile pentru iarna, marcate M+S, acestea sunt gandite si construite din materiale adecvate pentru a oferi performante excelente in materie de tractiune, aderenta si manevrabilitate.

Recomandare oferte speciale anvelope iarna GoodYear

– 4 x 4 Anvelope Iarna Goodyear Ultragrip Performance GEN-1, 215/65R16 98H – transport gratuit – 500 lei. Aceste anvelope sunt destinate vehiculelor 4 x 4. Au diametru de 16 inch, 215 mm latime si 65 inaltime. Sunt recomandate pentru viteze maxime de 210 km/ h si au un indice de greutate/ viteza de 98/H. Nivel de zgomot 70 dB. Caracteristicile principale care o recomanda sunt riscul redus de acvaplanare, distributia uniforma a presiunii, siguranta sporita, aderenta si manevrabilitatea, tractiunea si franarea sporite pe carosabilul acoperit cu zapada si gheata.

– Anvelope Iarna Goodyear Ultragrip 9, 185/65R15 88T – 283 lei. De aceasta data avem o anvelopa mai iefina pentru vehiculele turism. Are un diametru de 15 inch si un indice de greutate/ viteza de 88/T. Nu exceleaza in ceea ce priveste indicele de economie de carburant sau indicele de franare, dar ramane o alegere buna pentru cei care cauta solutii de buget mic. Sunt recomandate pentru o viteza maxima de 190 km/h.

Anvelope iarna Pirelli

Pirelli este o companie producatoare de pneuri de origine italiana. Grupul si-a inceput activitata in 1902 la Milano, iar in prezent are peste 24 de fabrici in 12 state. La noi in tara, exista doua fabrici la Slatina: una care produce pneuri auto si una de cord metalic pentru pneuri.

Chiar si dupa ce a fost cumparata de ChemChina, Pirelli continua sa promoveze calitatea excelenta in producerea cauciucurilor distribuite la nivel mondial. Pneurile de iarna sunt caracterizate de inalta performanta, zgomot redus, echilibru foarte bun, capacitate excelenta de aderenta si manevra. Variantele all season au si ele o durata de utilizare buna pe banda de rulare si performante superioare in cele mai multe tipuri de conditii meteorologice.

Recomandare anvelope iarna de la Pirelli

– Anvelope Iarna Pirelli Winter Sottozero 3 dot 2013, 215/55R16 93H, transport gratuit – 547 lei. Avand marcaj M+S, aceste anvelope sunt destinate turismelor. Ofera tractiune excelenta pe suprafete acoperite cu zapada, au un randament kilometric sporit si permit o franare buna pe soselele inzapezite. Apa si noroiul sunt rapid indepartate de pe suprafata anvelopei pentru ca in continuare soferul sa circule in conditii maxime de siguranta. Iarna pe zonele inzapezite este bine sa stiti ca va puteti increde in anvelopele masinii pentru ca in definitiv ale reprezinta principalul punct de contact intre autoturism si carosabil. Aceste anvelope de la Pirelli sunt atent construite pentru a fi manevrate cu usurinta, in conditii de siguranta pe portiunile de carosabil acoperite de zapada, polei sau gheata.

– Anvelope Iarna Pirelli Winter Sottozero 3 XL PJ, 225/50R17 98V cu transport gratuit – 640 lei

Anvelope iarna Continental

Lista celor mai apreciati producatori de anvelope de iarna ii cuprinde si pe germanii de la Continental, companie fondata in 1871 care la inceput se axa pe prelucrarea cauciucului.. Grupul este condus din sediul central din Hanover, Germania iar in Romania exista nu mai putin de 8 fabrici de productie in Transilvania si Moldova. Foarte multe masini de la noi din tara sunt echipate pe timp de iarna cu pneuri Continental.

Cele mai multe pneuri Continental au parte de review-uri extrem de pozitive din partea specialistilor si soferilor. Merita sa notam aderenta puternica pe drumurile uscate si umede, dar si mixul excelent dintre confort si manevrabilitate. Durata de utilizare a pneurilor scade pe masura ce privim spre modele din clasa de jos a producatorului, dar pretul este cel care le face sa fie in continuare atractive.

Recomandare anvelope iarna de la Continental

– Anvelope Iarna Continental ContiCrossContact Winter, 205/70R15 96T – 529 lei. Protectia impotriva acvaplanarii, caracteristicile superioare de tractiune si franare justificate de compusul bogat in silica pe care il gasim in constructia lor, fac din aceste anvelope cea mai buna alegere pentru soferi. Pentru seria ConticrossContact Winter, Continental foloseset un amestec complex de cauciuc si polimeri, iar rezultatul este vizibil: tractiune superioara si performante generale optimizate.

– Nou! Anvelope Iarna Continental WINTERCONTACT TS 860 MS 3PMSF, 165/70R14 81T – 295 lei. Pretul este primul lucru care tenteaza la aceasta anvelopa, iar daca aveti un buget redus si specificatiile corespund cu ceea masina dumneavoastra are nevoie, atunci aceasta poate fi o solutie demna de avut in vedere.

