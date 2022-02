Atenție, români! Aceasta este cea mai noua metodă de escrocherie

Aceasta este cea mai nouă metodă de escrocherie. Mai mulți români au comandat online un cartuș de țigări și au primit un… panfof. Zeci de persoane au fost țepuite, în ultimele săptămâni.

După ce au comandat online mai multe cartușe de țigări, românii s-au trezit cu câte un panfof în colete, aduse chiar de curier. Cetățenii sunt revoltați și caută să fie despăgubiți. Semnalul de alarmă a fost tras de Carmen, o tânără care a fost, la rândul ei, păgubită.

Cea mai nouă metodă de escrocherie. Carmen, o tânără țepuită, este revoltată

În loc de cartușele de țigări comandate, Carmen a rămas perplex când a văzut că a primit un pantof. Tânăra a mers la secția de poliție de care aparține, a făcut reclamație, însă nimeni nu a ajutat-o. Revoltată, aceasta trage speranțe că, într-un final, își va recupera banii.

“Am o fetiță de un an și o lună și nu prea pot să mă duc așa, când vreau, de acasă, că soțul meu este plecat la serviciu. Am fost ieri dimineață, nu am găsit pe nimeni, că la noi la postul de poliție, dacă stăm la țară, nu prea e nimeni”, a povestit Carmen, pentru “Access Direct”.

