Ați încercat pictura pe numere? O activitate ce a cucerit România, vă provoacă la pictat

Deși timpul liber pare că este tot mai puțin și pe măsură ce ne simțim încărcați de task-uri, în scurtele episoade de timp liber ne dorim să stăm. Sătui de Netflix și sesiuni de filme, de privit la ecrane de orice fel, veți fi cel puțin curioși de a descoperi o altfel de activitate creativă. Este vorba despre pictura pe numere.

Un proiect de acest gen face parte din clasa celor de tip do it yourself. Presupune, deci, să vă creați propriile tablouri. Chiar dacă inițial pare să fie o alegere curajoasă, nu aveți idee cât de simplu este, iar tot acest proces de pictat este chiar plăcut, satisfăcător.

Ce este pictura pe numere – curiozitatea vă este satisfăcută chiar acum!

Conceptul de picturi pe numere a început timid și în România și venea ca o alternativă la cărțile de colorat pentru adulți, totuși într-o variantă mai interesantă. Asta pentru că presupune la propriu să pictați pe pânza de bumbac, întinsă pe șasiu. Aceasta este în prealabil schițată și numerotată. Ori respectând foarte ușor corespondența numere-culori, veți reuși să creați un tablou perfect.

Ideea de pictură pe numere oferă șansa oricui cu puțină răbdare să bifeze acest gen de activitate creativă. Și este mai benefic decât ați putea crede. Să spunem că are un rol multiplu, de vreme ce la pachet cu această experiență veți trăi pe propria piele satisfacția de a crea cu efort propriu decorațiunile casei. De asemenea, nu este de neglijat terapia culorilor, stimularea unor skill-uri și exersarea răbdării și nu numai.

Pictura pe numere încântă atât pe cei mici, cât și pe cei mari

Ați amenajat casa cu atât de mult drag și cu atenție la fiecare detaliu. Cum ar fi ca acum să vă și creați tablourile cu care veți decora? Atât valabil în cazul adulților, cât și al copiilor, pictura pe numere vă poate fi drum spre autocunoaștere, spre o lume a artei experimentată și altfel.

Magazinele de nișă au în stoc și picturi pe numere pentru copii, cu modele specifice, tematici potrivite și grad de dificultate mai mic. În pachet cu pictura pe numere întinsă deja pe șasiu, primesc și setul de culori și pensule, toate accesoriile necesare pentru a începe de îndată pictura. La final, tabloul poate fi expus imediat, nu are nevoie de aplicare de strat de protecție, iar înrămarea este opțională.

În variantele pentru adulți pictura pe numere poate fi inspirată din peisaje ale naturii, portrete, artă abstractă, implicit din marile opere de artă ale lumii. Veți avea șansa de a fi măguliți să puteți picta o reproducere după celebra Mona Lisa, să o pictați și să o expuneți în casă. Garantat toate privirile celor care vă vizitează vor fi asupra acestei lucrări.

Seturile conțin toate accesoriile pentru a picta. Delectați-vă cu artă modernă sau cu fluturi, cu animale sau lăsați-vă inspirați de modele sugerate pentru el sau ea, cele religioase de asemenea.