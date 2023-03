Francesca, tânăra care în anul 2021 a susținut că Antonia și Alex Velea i-au adresat injurii și chiar au scuipat-o, a înființat un ONG dedicat conștientizării sănătății mintale. CANCAN.RO a contactat-o pe femeie în vederea aflării termenilor relaționali în care se află în prezent cu cei doi artiști, iar, conform spuselor ei, i-a iertat, dar nu a trecut peste eveniment. Vă prezentăm declarațiile exclusive în cele ce urmează!

În toamna anului 2021, un scandal de proporții îi aducea în atenția publică pe Antonia și Alex Velea. Cei doi artiști și, totodată, parteneri de viață, au fost acuzați de Francesca, o tânără din Capitală, că i-au adresat cuvinte urâte și au scuipat-o, la o petrecere. Femeia a susținut că a fost înjurată de morți și scuipată de Alex Velea, dar și că partenera acestuia ar fi întrebat-o, în mod repetat, dacă face sex anal. Francesca a și acceptat, la vremea respectivă, să stea de vorbă cu CANCAN.RO și să-și dezvăluie identitatea, povestind, pas cu pas, cu lux de amănunte, ce s-a întâmplat în seara care a lăsat-o cu un gust amar. (Vezi interviul integral pe canalul de YouTube CANCAN.RO)

Acum, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Francesca a susținut că din acest scandal a rezultat un lucru pozitiv, aceasta înființând un ONG dedicat conștientizării sănătății mintale. În aceeași măsură, tânăra a menționat că nu a mai fost contactată absolut deloc de cei doi artiști, dar și că nu s-a mai intersectat cu ei în cadrul evenimentelor.

(NU RATA: Ultima poză semnată de Antonia a stârnit controverse uriașe din cauza nudității. Ce au ținut să transmită Alex Velea și Codin Maticiuc)

„Eu i-am iertat, dar nu am trecut peste eveniment„

Conform spuselor Francescăi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Alex Velea și Antonia nu au acționat-o în judecată după ce a făcut publică povestea deși, la vremea respectivă, cântărețul susținea acest lucru în mediul online.

„Nu m-au dat în judecată. Asta au spus ei, dar cred că de nervi. N-au făcut nimic. Eu i-am dat și am și câștigat. Am câștigat la Poliție, anul trecut, Poliția trebuia să deschidă dosar penal, dar au deschis petiție, avocatul mi-a zis că puteam să fac adresă că ei erau obligați să deschidă atâta timp cât au scuipat. Scuipatul intră la infracțiune, ca la lovire, și atunci erau obligați să deschidă dosar penal. Na… am câștigat asta, am și foaia, doar că pe foaie nu scrie nici cum au fost sancționați, scrie doar că au fost sancționați în consecință.

N-am mai vorbit cu ei absolut deloc, zero. N-au dat niciun semn, eu am și ieșit din zona asta cumva. Am avut și eu podcastul meu, dar de atunci am ieșit pentru că mi-am dat seama cumva că nu e de mine industria asta și sunt mai în siguranță dacă-mi văd de treburile mele.

Nu îmi era frică de ei (nr. de Alex Velea și Antonia), dar am văzut cum funcționează lumea asta și pe ce se bazează, iar eu am alte principii și valori. Eu i-am iertat, dar nu am trecut peste eveniment. Sper să se ierte și ei pe ei. Nu ne-am mai intersectat absolut deloc de atunci.

După eveniment am înființat și un ONG de mental health awareness (nr. conștientizare a sănătății mintale) – ,,Vocea Ta”. Deci a reieșit și un lucru pozitiv din toată treaba asta. Poate așa reușesc oamenii să înțeleagă mai multe, dar și câtă putere au să transforme situațiile negative în unele pozitive”, a declarat Francesca, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Bat clopote de nuntă pentru Antonia și Alex Velea?! Ce spune artistul: „O să fie foarte frumoasă în rochia de mireasă”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.