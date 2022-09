Imagini care o înfățișează pe Cruduța în ipostaze nerecomandate cardiacilor au fost trimise pe adresa redacției! Brunetă și tunată, fosta asistentă a lui Capatos a lăsat televiziunea și a trecut la nivelul următor. Alături de Ana, sora ei, creează conținut pentru adulți, unde își arată trupurile fără inhibiții. Contactată de CANCAN.RO pentru a comenta secvențele în care apare în ipostaze fierbinți pe platforma Only Fans, Daniela Crudu a dezvăluit, în exclusivitate, dedesubturi ale acestei industrii, dar a vorbit și despre deschiderea propriei agenții.

Daniela Crudu (33 de ani) se afișează, de ceva vreme, fără rețineri pe platforma OnlyFans. Mai mult decât atât, Ana, sora ei, a decis că poate face și ea bani frumoși arătându-și trupul în toată spendoarea, astfel că a îmbrățișat, la rândul său, platforma.

Fostul model Playboy, care a renunțat la cariera din televiziune, spune că face fix ce-i place. Se fotografiază și arată celor care achită abonamentul lunar – în valoare de 20 de dolari – ce are ea mai frumos: corpul armonios, ajustat de bisturiu.

„Când am văzut că se câștigă bani frumoși…”

Este cunoscut faptul că Daniela Crudu este o fire libertină, drept dovadă stau imaginile postate pe rețelele de socializare care nu o înfățișează ca fiind cea mai cuminte apariție din online. Și, pentru că în pozele de pe Instagram oricum nu poartă prea multe haine, iată că fosta asistentă a lui Capatos a decis că poate face bani frumoși dezbrăcându-se.

Astfel că, „poarta” platformei OnlyFans a fost larg deschisă pentru Cruduța, iar în exclusivitate pentru CANCAN.RO, sexy-bruneta a vorbit despre inițierea în această industrie.

„În primă fază, am fost curioasă, apoi când am văzut că se câștigă bani frumoși… de ce nu? Oricum, eu am pozat și în Playboy, am trei coperți”, a mărturisit Cruduța.

„Vrem să ne deschidem agenție de OnlyFans”

Daniela Crudu susține că sora ei, Ana, a bătut-o la cap aproape un an să încerce „varianta OnlyFans”.

În aceeași măsură, fosta asistentă a lui Dan Capatos își dorește cu ardoare să deschidă o agenție destinată persoanelor care vor să intre în insustria OnlyFans.

Astfel, Cruduța intenționează să ajute fetele să facă bani pe această platformă, mai cu seamă că ea a ajuns la un număr de 700 de abonați în doar o săptămână.

„Sora mea m-a sfătuit pe mine să-mi fac cont de OnlyFans, s-a rugat de mine de un an să-mi fac cont, a zis că e păcat să nu-mi fac, că mi se potrivește și că se fac și bani și mă și distrez, îmi umplu și timpul, și e ceea ce îmi place mie, să mă pozez, să arăt bine, să mă filmez.

Vrem să rămânem în zona asta, vrem să ne deschidem agenție de OnlyFans, să inițiem fete și să promovăm, adică peste tot pe unde se poate.

Eu am experiență cu partea asta, să arăți bine și cum trebuie să te comporți… Am lucrat în domeniu și chiar cred că am putea să ajutăm multe fete să facă bani din Only, să le promovăm. Chiar da, pentru că eu am 700 de abonați acum și abia am o săptămână”, a continuat Daniela Crudu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Mă vând bine singură”

Întrebată dacă există posibilitatea realizării de content împreună cu Ana, Daniela Crudu a dezvăluit, în stilul caracteristic, faptul că nu își dorește acest lucru, căci se vinde bine singură.

„Content împreună cu ea nu vreau să fac, că mă vând bine singură și nu vreau să fac cu ea pentru că nu mă simt eu bine, nu vreau. Îmi place singură”, a mai spus fosta asistentă a lui Dan Capatos.

„Îmi dezvoltă imaginația”

Cruduța pare să iubească meseria pe care o practică în prezent, iar pe lângă banii frumoși pe care îi face, a dezvăluit că postarea de nuduri pe Only Fans i-a schimbat viața.

„Îmi place foarte mult, adică mi-a schimbat viața… cât pot să mă distrez. Parcă îți dezvolți creierul și te duce în altă dimensiune. Îmi dezvoltă imaginația”, a încheiat Daniela Crudu.

