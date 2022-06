BANC | „Îmi poți modifica și mie poza asta, să nu mai apară mâna aia pe sânii mei?”

Banc. O tipă cere să i se editeze o poză, ca să „scape” de o mână de pe sânii ei. Rezultatul? Fabulos!

– Îmi poți modifica și mie poza asta, să nu mai apară mâna aia pe sânii mei?

– Sigur că da.

Rezultatul se află mai jos.

Doi bărbați își caută soțiile

Doi bărbaţi se întâlnesc în gară:

– Ce faci aici, mă?

– O caut pe nevastă-mea că am pierdut-o!

– Mă, ce coincidenţă, şi eu am pierdut-o pe a mea!

– Da’ cum arată a ta?

– E înaltă, roşcată, are sânii mari şi picioare lungi! Apropo, a ta cum arată?

– Las-o pe a mea! Hai s-o căutăm pe a ta!!!

Bărbatul care își caută nevasta prin hipermarket

Un bărbat abordează o femeie foarte frumoasă într-un hipermarket:

– Nu vă supărați, mi-am pierdut soția prin magazin. V-ar deranja dacă am sta de vorbă pentru câteva minute ?

– De ce ?

– Pentru că de fiecare dată când vorbesc cu o femeie frumoasă, soția mea apare de nicăieri.

O femeie își înmormântează soțul

Vasile, un om bătrân cu o nevastă tânără, dă colțul. La înmormântare, începe nevastă-sa, de ochii lumii, să urle din toți rărunchii: ”Vasileee, unde te duci tu, Vasile? Ia-mă cu tineee! Ia-mă, Vasile, nu pleca, Vasile! Ia-mă cu tineee!”

Când să închidă coșciugul, o parte din rochia femeii se prinde înăuntru și pare să nu se mai desprindă. La care nevastă-sa, în șoaptă: ”Nu te prosti, mă, că am glumit!”

