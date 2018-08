Banca Transilvania – un nou episod in cartea Untold

Oficial, au fost patru zile de muzică electronică pe Cluj Arena în cadrul Untold Festival 2018! Însă, spre fericirea spectatorilor, Armin van Buuren a prelungit distracția până în dimineața cu numărul cinci iar la final, el a mărturisit că a fost un show de Cartea Recordurilor. În povestea Untold, din care au făcut parte numeroși artiști internaționali, dar și din Romania, Banca Transilvania a fost pentru al patrulea an consecutiv, banca oficială a festivalului.

Peste 350.000 de oameni au scris istorie în cadrul ediției din acest an de la Untold Festival împreună cu invitații chemați să facă show: peste 200 dintre cei mai cunoscuti si apreciati artisti. Printre cei care au încins atmosfera în Cluj-Napoca s-au numărat: Jason Derulo, Tiesto, Black Eyed Peas, The Chainsmokers, The Prodigy, Armin van Buuren, Diplo, Kygo, Steve Aoki, Paul Kalkbrenner, Solomun, Steve Aoki şi mulţi alţii.

În calitate de bancă oficială a festivalului de la Cluj-Napoca, unde au ajuns vocile celebre ale muzicii europene și nu numai, Banca Transilvania a pregătit, încă o data, experiente frumoase pentru festivalieri.

Prezenta cu cel mai complex sistem de plata – BT cashless în cadrul Untold Festival de pe Cluj Arena – brățara de festival (festi-brățara) a fost, pe langa cel mai important, probabil si cel mai cool accesoriu al fiecărui festivalier.

Bratara de festival i-a ajutat pe participanti sa aiba o experiență de plată rapidă și la îndemână! J BT a pregătit două modalități de încărcare a brățării: top-up online, prin aplicația de festival, descarcata din App Store sau Play Store (dar numai după check-in online în aplicație) sau direct de la punctele de incarcare (credit points) din cadrul Untold. Incarcarea s-a putut face prin cash sau cu card bancar de la orice banca, sau prin orice produs din gama BT Pay: aplicatia de plata, stickerul, bratara sau ceasul BT de plata.

Pentru cei care au și-au dorit încărcare rapidă cu cash, au existat si doua bancomate, amplasate chiar in mijlocul festivalului. Unul în parc, pe aleea principală, iar al doilea, la intrarea pe stadionul Cluj Arena, unde au avut loc marile spectacole.

Brățara de festival a putut fi încărcată cu orice sumă, iar banii necheltuiți au putut fi retrași înainte de finalul evenimentului. De asemenea, s-a putut face refund de la orice punct de încărcare din cadrul festivalului, până in data de 6 august, ora 22:00.

Și surprizele au continuat! Festi-zona BT a fost pregatita in apropierea scenei Forest. Pentru un look de festival, BT a creat atelierul de “face jewelry” și “glitter face painting”, în intervalul 18:00 – 00:00, in fiecare zi de festival. Tot ce aveau de facut festivalierii, era să arate hostesselor că au instalată aplicația BT Pay în telefon.

In aceeasi zona, Banca Transilvania a pregătit și un photocorner, impreuna cu carti postale in editie limitata – pentru a le trimite și celor de acasă un pic din energia și vibe-ul de #Untold. Fiecare isi scria impresiile de la festival, iar BT s-a ocupat de trimiterea lor prin poștă.

Și pentru ca festivalul trece, dar amintirile raman, au adus si cel mai old-school photo booth, un VW van din anii ’60, plin cu accesorii cool, pentru a adăuga poze colecției de acasa.

Banca Transilvania susține muzica live din România

Banca Transilvania continua să susțină muzica live din România, fiind prezentă la cele mai mari festivaluri organizate și în acest an: Electric Castle, Untold, Summer Well. Astfel de parteneriate vin natural, din dorința de a fi aproape de publicul tânăr. Din același motiv, BT a creat și platforma BTLive, prin care susține artiștii români – deja celebri, sau care sunt la început de drum – oferind în același timp diversitate și noi experiențe participanților la evenimente.

Toți cei prezenți la Untold Festival 2018 și-au promis că vor păstra vii amintirile până anul viitor când o vor lua din nou de la capăt.