Bătălia Chefilor în marile supermarketuri din România

Asocierea între marile lanțuri de supermarketuri și specialiști în rețete are deja o vechime considerabilă în România, iar unele parteneriate se bucură de o vechime de ani de zile.

Asocierea între supermarket și un bucătar sau un chef este normală, chiar dacă niciodată un Chef adevărat nu va găti într-un supermarket. Supermarketurile au în ofertă preponderent alimente, iar o asociere cu un chef face publicul să fie mai convins de calitatea produselor din supermarket.

O analiză a siteului specializat în cataloage online Catalomat arată că există o legătură directă între numărul de vizite pe un anumit catalog și posibilitatea ca acel supermarket să aibă ca ambasador de brand un bucătar-vedetă. Vom afla în continuare care dintre marile lanțuri de supermarketuri din România și-a ales Cheful cel mai… cel mai.

Cel mai urmărit Chef

Germanii de la Lidl au mers pe talentul lui Chef Florin Dumitrescu. Acesta are în CV participarea la unul dintre cele mai cunoscute showuri tv dedicate concursurilor în gătit – e vorba de Masterchef. Chef Florin Dumitrescu a filmat destul de mult în ultimul timp, fiind unul dintre gazdele unui show online alături de partenerul său de lungă durată Andrei Aradits. Împreună, aceștia sunt deja la sezonul 4 al showului Bucătar fără scăpare, care are un succes impresionant pe canalul YouTube, cu număr de vizualizări ce se apropie de 1 milion. Ceea ce nu este deloc puțin pentru un show cu o lungime de zeci de minute per episod.

Cea mai controversată asociere

Până de curând, pe canalele de comunicare ale Kaufland România îl puteam găsi pe Chef Foa. Acesta s-a asociat recent cu un lanț de fast food, ceea ce i-a atras critici pe rețelele de social media. Unii dintre fanii săi consideră că acesta a făcut o asociere descalificantă. Au fost în același timp și voci multiple care au aplaudat această asociere, considerând că fast-foodul este o artă. Oricare ar fi adevărul, lui Chef Foa cel mai probabil nu-i merge rău din moment ce deschide noi restaurante și dezvoltă propriile mărci dedicate artei culinare.

Cel mai popular Chef

Penny Market se numără printre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România. Și aceștia comunică prin intermediul unui Chef faimos, este vorba despre Chef Nicolai Tand. Dacă nu știați despre această asociere este deoarece asocierea este destul de slab reprezentată publicului, fiind în prezent centrată pe promovarea unui lanț de măcelării.

Cu câteva sute de mii de vizualizări per episod, Chef Nicolai Tand este mult mai puțin vizionat decât cheful concurenților de la Lidl. Cu toate acestea, are un public relativ stabil care îi apreciază stilul și cunoștințele. La cât de slab de reprezentată în mass media este asocierea sa cu Auchan, este remarcabil că reușește să culeagă atât de multe vizualizări doar prin puterea șarmului său popular și al rețetelor sale delicioase.

Cel mai exotic duo de Chefi

În România trăiesc numeroase minorități. Iar Kaufland susține că are ingrediente excelente pentru orice mâncare. Cuiva de la Kaufland i-a venit ideea să exploreze gusturile din bucătăria minorităților naționale cu nimeni alții decât Chef Sam, pe numele său complet Samuel Le Torriellec, un francez stabilit în România și căsătorit cu o româncă, și Chef Frank, pe numele său întreg Frank Oehler, care deține o stea Michelin. Trebuie să recunoașteți că aceasta este una dintre cele mai exotice abordări. Pe cât de exotică, pe atât de surprinzătoare. Cu ajutorul lor putem afla despre asemenea delicii ascunse precum gastronomia comunităților de italieni, lipoveni, turci, megloromâni, megleni, sași, romi sau sârbi.

Mențiuni de onoare

Cel mai vorbăreț bucătar: Auchan a mers pe mâna lui Răzvan Exarhu, care chiar dacă nu e chef, știe să facă o rețetă. Cunoscutul prezentator de radio care are o abordare neconvențională la propria emisiune de pe Rock FM este și un împătimit al gătitului. CV-ul său multilateral dezvoltat de scriitor, prezentator, realizator, jurnalist, include și o prezență consistentă în juriul showului Masterchef. A fost suficient pentru ca bucătarul talentat din Exarhu să explodeze în ringul bătăliei Chefilor din supermarketuri. Filmează frecvent rețete pentru Auchan, iar acestea de cele mai multe ori depășesc o sută de mii de vizualizări.

Cel mai științific show despre mâncare: În mod surprinzător, Carrefour a observat acest trend – al vedetelor care brusc devin printre cei mai pricepuți bucătari din lume – și a mers pe o abordare inovativă. Supermarketul francez a creat o comedie cu cineva care nu e chef. Îl cheamă Deiu Stanciu și prezintă showul Poftim Știință, un mod excelent de a învăța informații utile și interesante despre mâncare. Această abordare neconvențională reușește să culeagă cele mai multe vizualizări dintre toți cei analizați în acest articol – de ordinul milioanelor.