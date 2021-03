Bia Khalifa și-a publicat tarifele: “Dacă ai banii pregătiți”. Care sunt sumele cerute pentru anumite servicii de fosta concurentă de la “iUmor”

Acum totul e oficial! Bia Khalifa și-a publicat tarifele într-o imagine pe care a încărcat-o pe Instagram Stories. Fosta concurentă de la “iUmor” i-a avertizat pe domni, dar și pe doamnele și domnișoarele care vor să își “asocieze” imaginea cu a ei că trebuie să aibă banii pregătiți.

Bia Khalifa și-a publicat tarifele pentru promovarea pe Instagram

Nu, nu este vorba despre anumite fierbinți partide de sex, ci despre postările pe care Bia Khalifa le va face la cerere pe social media. După cum puteți vedea în galeria foto a articolului, ea a publicat o fotografie cu fluturi pe care a scris următorul mesaj: “Promovare pe Story / Da. If you have the cash ready (n.r.: Dacă ai banii pregătiți) 🙂 / Story cu Swipe Up – 50 € / Postare pe feed – 100 € / Postare + Story cu Swipe Up – 130 €”.

Recent, ea și-a făcut câteva fotografii în timp ce era topless, iar unii dintre internauți au criticat-o. Pe de altă parte, alții au complimentat-o și unul dintre fani i-a spus că seamănă cu o celebră actriță din lumea filmelor pentru adulți.

“Mia Khalifa după ce numai face filme porno”, “Orice fraier cu like-uri crede că are respect”, “Ești atât de frumoasă!”, “Rămâi cea mai HOT de aici”, “Un film porno pe când?” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea controversatei artiste.

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories