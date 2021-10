Bianca Drăgușanu se tunează din nou! Vedeta a ajuns în cabinetul medicului estetician pentru o altă intervenție

Bianca Drăgușanu vrea cu orice preț să atingă perfecțiunea, așa că a dat fuga în cabinetul medicului estetician pentru o nouă intervenție la nivelul feței.

După ce și-a operat nasul și și-a armonizat trăsăturile faciale prin procedura denumită ”jawline”, Bianca Drăgușanu se tunează din nou. Fosta prezentatoare de la Kanal D nu a vrut să mai aștepte până când medicul era disponibil, așa că s-a dus direct la cabinet.

Doctorul estetician era în cabinet cu o altă pacientă, dar a acceptat să se ocupe și de Bianca Drăgușanu.

”Nu știu dacă vă surprinde sau nu, dar, pentru că a trecut vara, am nevoie de proceduri noi. Am venit fără programare la dna doctor. (…) Aș profita de statutul meu de VIP și de cunoștință mai veche a dânsei, să mă vadă fără programare. Am venit la botox și am hotărât să topim și buzele, deci mă primiți sau nu mă primiți?”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și-a dus și sora la estetician

Bianca Drăgușanu a fost dintotdeauna de acord cu operațiile estetice și mereu a recunoscut și a vorbit despre fiecare intervenție pe care și-a făcut-o la nivelul feței sau al corpului. În ciuda faptului că unii o critică dur pentru aspectul ”de plastic”, vedeta este mulțumită de rezultate și nu ascultă de gurile rele.

Fosta prezentatoare de la Kanal D și-a convins chiar și sora să treacă pragul medicului estetician. Oana și-a injectat acid în buze și botox pentru a estompa ridurile. Iar Bianca este decisă să o aducă și pe mama ei la medic, pentru a o întineri cu câțiva ani.