Bilete de Black Friday la Beach, Please! 2026 aproape moca! Selly va anunța și primul headliner

După succesul înregistrat în acest an la Beach, Please!, Selly a mai pus de o strategie de marketing! Cu ocazia isteriei de Black Friday, influencerul va anunța primul artist care va participa în ediția din 2026 a festivalului și va pune la vânzare bilete aproape moca.

Vineri, 7 noiembrie, cu ocazia mult așteptatei zile de Black Friday, influencerul are de gând să dea lovitura. Acesta va anunța primul artist care va cânta în cadrul festivalului Beach, Please! din 2026. Mai mult de atât, Selly scoate la vânzare 100 de bilete de 10 lei și reduceri de până la 40%.

Bilete de Black Friday la Beach, Please! 2026

În cadrul unei postări pe social media, Selly și-a pregătit comunitatea cu un anunț oficial despre unul dintre artiștii care au confirmat deja prezența la Beach, Please! 2026, la care a oferit și câteva indicii: un afiș cu textul: ”We know you want him” și o imagine cu o mână de bărbat care ține un microfon.

”Pregătiți-vă alarmele pentru combo-ul de vineri: Black Friday și anunț headliner!”, au anunțat organizatorii festivalului într-o postare pe o rețea de socializare.

Fanii au reacționat într-un număr impresionant. Iată o parte din comentariile lăsate la postarea lui Selly.

„HIM” e aproape un meme cultural în rap/trap — Future chiar e considerat „Himothy”, un titlu ironic pe care el însuși l-a folosit. E un joc de imagine perfect potrivit cu brandingul lui: arogant, misterios, dorit.” „Textul „WE KNOW YOU WANT HIM” e scris clar pentru un artist masculin foarte cerut, nu pentru o trupă sau ceva generic. Tonul e provocator, tipic campaniilor când festivalul are un cap de afiș uriaș și îl teaserează înainte de anunțul oficial.” ”Dacă ar fi fost despre Travis, ar fi folosit ceva de genul „UTOPIA RETURNS” sau o aluzie la „Rager”. Dacă era 21, s-ar fi dus pe „Savage Mode”. ”Aici textul e 100% centrat pe „HIM”, un cuvânt care îl definește deja pe Future în online. Așa că, din punct de vedere de copywriting, da — totul strigă Future”.

De Black Friday, Selly a scoate la vânzare 100 de bilete la 10 lei și reduceri de la 20% la 40%. Ediția festivalului Beach, Please! din 2026 va avea loc în perioada 8 -12 iulie, la Costinești.

Bilete General Acces cu reducere de 40% – 399 de lei

Bilete General Acces cu reducere de 30% – 469 de lei

Bilete General Acces cu reducere de 20% – 539 de lei

