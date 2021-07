Biletul Zilei: 100% fotbal pentru profit »»

Biletul Zilei de astăzi conține două selecții din fotbal, din ligile din Suedia și Norvegia.

Ai câștiguri zilnice garantate cu pronosticurile și biletele propuse pe site-ul Pariuri1x2.ro ! Vezi aici recomandările de azi!

Prima selecție de pe Biletul Zilei vine din Suedia de la disputa care are loc între Malmo și Sirius. Gazdele abordează duelul de pe locul al doilea cu 20 de puncte, la egalitate cu liderul Djurgarden care are și un meci mai puțin disputat. În schimb oaspeții au doar o singură victorie în ultimele șase runde și se află pe un modest loc 9. E clar că Malmo are prima șansă la victorie motiv pentru care noi vom paria simplu pe „1” solist. Evidențiem faptul că selecția noastră a fost câștigătoare în 6 din ultimele 7 „directe”.

A doua și ultima selecție de pe Biletul Zilei vine din campionatul norvegian unde Viking se va duela cu Stromsgodset. Este un joc care promite spectacol iar noi vom paria pe minim trei schimbări ale tabelei de marcaj. Remarcăm faptul că gazdele au o medie de 4 goluri marcate pe meci și că pariul nostru a fost „verde” în ultimele opt etape jucate de cei de la Viking.

Biletul Zilei

ora 16:00, Malmo FF – Sirius, 1 – cota 1.35

ora 19:00, Viking – Stromsgodset, peste 2.5 goluri – cota 1.50

Cota totală: 2.02