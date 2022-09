Biletul Zilei: Atacăm profitul cu tenis de la US Open »»

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din tenis cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Toate cele trei pariuri vin de la US Open.



În competiția masculină, Cameron Norrie și Andrey Rublev se întâlnesc pentru a II-a oară în meci direct. Precedentele două dueluri au avut nevoie de set decisiv și nu este exclus ca și această confruntare să se dispute sub semnul echilibrului. Rusul este jucătorul mai valoros și ne așteptăm să câștige minim un set.

De asemenea, Carlos Alcaraz este unul dintre principalii favoriți la câștigarea titlului la US Open și este greu de crezut că se va impiedica de Marin Cilic, în ciuda faptului că croatul este fost campion la New York. Vom miza pe victoria ibericului.

Ultima selecție vine de pe tabloul feminin, de la disputa dintre Victoria Azarenka și Karolina Pliskova. Jucătoarea din Cehia se simte bine la US Open, turneu la care a jucat deja o finală. Bielorusa are momente de cădere in joc, iar o jucătoare cu experiența Karolinei ar trebui să profite. Mizăm pe minim un set câștigat de Pliskova.

Biletul Zilei:

ora 18:00, Cameron Norrie – Andrey Rublev, minim un set Rublev, cota 1.26

ora 21:15, Victoria Azarenka – Karolina Pliskova, minim un set Pliskova, cota 1.36

ora 03:15, Marin Cilic – Carlos Alcaraz, victorie Alcaraz, cota 1.20

Cota totală: 2.05