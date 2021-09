Biletul Zilei: Continuăm pe linia profitului cu fotbal și tenis»»

Biletul Zilei de ieri a fost din nou câștigător. Am pariat pe selecții din fotbalul englez, din „EFL Trophy” și pe dueluri de la US Open și astfel ne-am dublat din nou investiția. Astăzi ne vom axa pe meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 și US Open.



Deschidem Biletul Zilei cu un meci care se va disputa după miezul nopții la US Open. Anderson – Schwartzman. Sud-africanul a trecut în primul tur cu 3-2 de Vesely în timp ce Schwartzman a făcut instrucție cu Berankis, scor 3-0. Vom miza „1 cu handicap +2.5 seturi”.

Cea de-a selecție de pe Biletul Zilei nu ar trebui să ne dea nicio emoție. Vom ține cont de diferența de valoare dintre Moldova și Austria și vom paria în consecință, oaspeții fiind cu cel puțin o clasă peste vecinii noștri. Evidențiem faptul că selecția noastră a fost „verde” în ultimele patru „directe”.

Tot din preliminariile Cupei Mondiale 2020 vine și ultima selecție de pe Biletul Zilei. Norvegia va primi vizita celor din Olanda într-un meci care se anunță spectaculos și cu multe schimbări ale tabelei de marcaj. Vom miza pe minim un gol marcat în al doilea mitan.

Biletul Zilei

ora 21:45 Moldova – Austria, 2 -cota 1.22

ora 21:45 Norvegia – Olanda, Gol în repriza secundă – cota 1.22

02:00 Anderson – Schwartzman, 1 cu HA (+2.5 seturi) -cota 1.36

Cotă totală: 2.02