Biletul Zilei: Finalele US Open, în prim-plan »»

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din baschet și tenis, cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția.



Pentru prima selecție de pe Biletul Zilei vom merge la US Open. Tandemul Barbora Krejcikova / Katerinia Siniakova au câștigat împreună cinci titluri de mare slam, însă niciodata nu s-au impus la US Open. La ediția din acest an, cele două pornesc ca mari favorite în finala cu Caty McNally / Taylor Townsend, una pe care ne așteptăm să o câștige.

Rămânem tot la US Open pentru ultima selecție de pe Biletul Zilei. După finala jucată la Roland Garros, Casper Ruud a devenit o reală amenințare în turneele de mare slam. La US Open, nordicul îl va avea în față pe Carlos Alcaraz, jucător care se află la prima sa prezență într-o finală majoră. Aceasta finală nu are ca miză doar primul titlu de mare slam, ci și poziția de lider mondial. Ne așteptăm la un duel echilibrat, unul în care Ruud va câștiga minim un set.

În final vom merge la optimile de finallă Eurobasket 2022 unde Serbai se va duela cu Italia. Cu jucători precum Nikola Jokic sau Vasilije Micic, ne așteptăm ca sârbii să se impună și să rămână neînvinși la acest turneu.

Biletul Zilei

ora 19:00, Serbia – Italia, 1, cota 1.15

ora 20:00, Krejcikova/Siniakova – McNally/Townsend, 1, cota 1.38

ora 23:00, Casper Ruud – Carlos Alcaraz, minim un set Ruud, cota 1.34

Cota totală: 2.12