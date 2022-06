Biletul Zilei: Fotbal și tenis pentru un nou „VERDE” »»

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal și tenis cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția.



Pentru început vom merge la disputa Bosnia-Herțegovina – România. Ambele reprezentative vin după meciuri în care au dezamăgit în prima rundă a Grupei 3 Liga B din Nations League. Față de naționala lui Edward Iordănescu, care a cedat lamentabil în Muntenegru, scor 2-0, gazdele de astăzi au reușit o remiză in-extremis în Finalnda, scor 1-1. Ne așteptăm ca cele două echipe să nu marcheze mai mult de două goluri fiecare și pariem în consecință.

Tot un pariu combinat vom avea și la partida Italia – Ungaria, meci în care avizată de forța adversarilor, care au învins în week-end Anglia, italienii vor fi mult mai precauți și vor căuta să mențină jocul în jumatătea de teren adversă.

Ultima selecție de pe Biletul Zilei vine din tenis. Nick Kyrgios pornește ca mare favorit în primul său meci jucat pe iarbă în 2022, la simplu cu Jiri Lehecka, iar noi paria în consecință.

Biletul Zilei

ora15:00, Jiri Lehecka – Nick Kyrgios, 2 – cota 1.19

ora 21:45, Bosnia-Hertegovina – România, Bosnia sub 2,5 goluri & Romania sub 2,5 goluri- cota 1.24

ora 21:45, Italia – Ungaria, 1X & Italia peste 3,5 cornere & Ungaria sub 1,5 goluri – cota 1.38

Cota totală: 2.03