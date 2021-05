Biletul Zilei: Ne dublăm investiția cu derby-uri din Germania și Italia »»

Biletul Zilei de astăzi cuprinde trei selecții din Germania și Italia cu ajutorul cărora țintim profitul.



Deschidem Biletul Zilei cu disputa din Bundesliga dintre Monchengladbach și Stuttgart. Cele două formații sunt despărțite de patru puncte fiind angrenate în lupta pentru cupele europene. Gazdele sunt pe locul 7 cu 46 de puncte în timp ce oaspeții ocupă locul 10 cu 42 de puncte. Vom miza acoperit pe selecția „1 cu handicap 0” ceea ce însemană că Monchengladbach nu se va impune iar duelul se va termina nedecis, selecția noastră va primi cota 1.

Ultimele două selecții de pe Biletul Zilei vin din Italia unde sunt programate derby-urile Juventus – Inter și AS Roma – Lazio. La Torino, Juventus este condamnată să obțină un rezultat pozitiv pentru a spera la „top 4” în timp ce Inter nu are presiunea rezultatului pe „Allianz” fiind matematic noua campioană a Italiei, motiv pentru care vom paria pe un rezultat pozitiv al „Bătrânei Doamne”. În celălalt derby din Serie A care va avea loc pe „Olimpico” între AS roma și Lazio vom miza pe goluri. Sunt toate premisele să asistăm la un meci pe contre, deschis, cu multe acțiuni la ambele porți și goluri, motiv pentru care vom paria pe minim două schimbărri ale tabelei de marcja, selețcia noastră fiind ”VERDE” în 14 din ultimele 15 „directe”.

Biletul Zilei

ora 16:30 Monchengladbach – Stuttgart, 1 cu ha 0- cota 1.30

ora 19:00 Juventus – Inter, 1X – cota 1.35

ora 21:45 AS Roma – Lazio, peste 1.5 goluri – cota 1.17

Cota totală: 2.05