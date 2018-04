Biletul zilei: Si ieri am avut profit » Astăzi pariem pe 6 goluri!

Suntem pe val! 5 din primele 7 mini-bilete in cota 2 ale lunii aprilie au fost câștigătoare! Ieri, incă o dată pe plus, grație ponturilor indicate pentru disputele Augsburg – Bayern Munchen, Stoke – Tottenham si Man. City – Man. United.

La primele două întâlniri am investit pe goluri, peste 1.5 in meci. Spurs s-a impus cu 2-1, in timp ce gruparea din Munchen și-a adjudecat un succes clar, cu scorul de 4-1. Rezultatul a avut o importanță aparte, in acest fel Bayern asigurându-și matematic un nou titlu de campioană a Germaniei, al 28-lea din istorie și al 6-lea consecutiv. Pentru derby-ul orasului Manchester, pariul indicat a fost pe cornere, 9 sau mai multe. S-au consemnat 12, intr-un meci câștigat de United cu 3-2, după 2-0 în favoarea ”cetățenilor”, la pauză.

Înca o zi cu pariuri extrem de logice selectate pentru varianta ce ne poate dubla investiția. Avem in vedere 3 partide in care vom vedea la treaba formatii capabile sa ”livreze” spectacol de calitate și multe goluri. Reducem la maximum riscurile și pentru fiecare din aceste confruntări alegem aceeași variantă simplă de pariere. Așteptam 2 sau mai multe modificări ale tabelei în Kalmar – Elfsborg, Valencia – Espanyol, dar și Real – Atletico, derby-ul orasului Madrid in care ”galacticii” își joaca una dintre ultimele șanse la atacarea locului secund al ierarhiei, ocupat în acest moment chiar de trupa lui Simeone.

Real Madrid – Atletico Madrid, peste 1.5 goluri – Cota 1.26

Valencia – Espanyol, peste 1.5 goluri – Cota 1.28

Kalmar – Elfsborg, peste 1.5 goluri – Cota 1.28

Cota finală: 2.06