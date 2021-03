Biletul Zilei: Țintim un nou „VERDE” cu fotbal din Champions League și League One »»

Biletul Zilei de ieri a fost „VERDE”. Am pariat pe fotbal și astfel am început cu dreptul această săptămână. Astăzi vom încerca să ne dublăm investiția mizând pe meciuri din Champions League și League One.



Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro!



Prima selecție de pe Biletul Zilei vom merge în League One din Anglia unde este programat duelul Wimbledon – Burton. Este o confruntare între formațiile clasate pe locurile 22 și 18 din această divizie iar miza punctelor puse în joc este uriașă în contextul luptei pentru evitarea retrogradării. Nu ne complicăm și mizăm pe minim două schimbări ale tabelei de marcaj, avâdn în vedere că sunt toate premisele să asistăm la un meci deschis în care ambele formații să caute victoria.

A doua și ultima selecție de astăzi vine de la duelul din Champions League dintre Juventus și Porto. Lusitanii au câștigat în tur pe Dragao cu 2-1 însă bookmakerii dau prima șansă la calificare „Bătrânei Doamnei” care în ciuda eșecului au avut o evoluție solidă în tur motiv pentru care vom paria pe echipa mai experimentată și mai valoroasă. Vom miza pe calificarea lui Juve, cota pentru selecția noastră fiind fabuloasă.

Biletul Zilei

ora 21:00, Wimbledon – Burton, peste 1.5 goluri, cota 1.30

ora 22:00, Juventus – Porto, gazdele se califică, cota 1.60

Cota totală: 2.08