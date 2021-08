Biletul Zilei: Tripla câștigătoare este AICI »»

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția.



Pentru început ne îndreptăm atenția către disputa din Olanda dintre Ajax și Vitesse. „Lăncierii” au debutat în noul sezon cu o victorie categorică, 5-0 cu Nijmegen, dar apoi a venit o remiza surprinzătoare în deplasare la Twente, 1-1. Asdar, echipa lui Erik Ten Hag a făcut deja un pas greșit deși au trecut doar doua etape. Mizăm pe o reacție pozitivă a gazdelor și pariem pe 1 solist. Evidențiem faptul ca Ajax s-a impus în ultimele 4 confruntări directe.

Închidem cota 2 cu alte două selecții care nu ar trebui să ne dea emoții. Mizăm pe cel puțin două schimbări ale tabelei de marcaj în duelul din Bundesliga dintre Union Berlin și Monchengladbach, dar și pe „2 cu handicap 0” la Salernitana – AS Roma. De evidentiat este faptul ca echipa lui Mourinho are clar prima șansă la victorie pe terenul unei nou promovate. În cazul în care AS Roma nu se va impune iar partida se va termina nedecis, selecția noastră va primi cota 1.

Biletul Zilei

ora 15:30, Ajax – Vitesse, 1, cota 1.26

ora 16:30, Union Berlin – Monchengladbach, peste 1.5 goluri, cota 1.26

ora 21:45, Salernitana – AS Roma, 2 cu handicap 0, cota 1.26

Cota totala 2.00