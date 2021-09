Biletul Zilei: Tripla pentru profit este AICI »»

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Vom miza pe meciuri din Liga 1 Serie A și Ligue 1.



Primele două selecții de pe Biletul Zilei nu ar trebui să ne dea deloc emoții. Mizăm pe „1X” la disputa din Ligue 1 dintre Marseille și Rennes, gazdele având clar prima șansă la victorie și pe X2 la Verona – AS Roma. Referitor la această partidă din Serie A, evidențiem faptul că echipa lui Mourinho are un start perfect de sezon cu trei victorii în primele trei runde. De partea cealaltă, Verona are înfrângeri pe linie, cu Sassuolo, Inter și Bologna.

Ultima selecție de pe Biletul Zilei vine din Liga 1, de la duelul care se va disputa la Sf. Gheorghe între Sepsi OSK și UTA.

Chiar dacă nu au reușit să cunoască gustul victoriei în ultimele trei etape, elevii lui Leo Grozavu au aratat o creștere în joc, remizând cu trei echipe „grele” ale Ligii 1, respectiv FCSB, FC Botoșani și Universitatea Craiova, terminând la „indigo” cu 1-1. Presiunea este pe umerii băieților „Leului” care sunt condamnați la victorie pentru a nu pierde contactul cu locurile de play-off. Nu ne complicăm și pariem „safe” pe dubla „1X”.

Biletul Zilei

ora 16:00, Sepsi – UTA, 1X, cota 1.26

ora 18:00, Marseille – Rennes, 1X, cota 1.26

ora 19:00, Verona – AS Roma, X2, cota 1.26

Cota totală: 2.00