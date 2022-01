Biletul Zilei: Tripla pentru profit este livrată »»

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora atacăm un nou „verde”. Vom investi în meciuri programate la ediția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni.



Prima selecție de pe Biletu Zilei vine de la disputa dintre Maroc și Insulele Comore. În primul meci de la această ediție a Cupei Africii pe Națiuni, marocanii s-au impus la limită, scor 1-0 cu Ghana în timp ce adversara sa s-a înclinat cu același scor, 1-0 în fața celor din Gabon. Este greu de crezut că vom asista la un meci spectaculos cu multe goluri și pariem în consecință, pe cel mult trei schimbări ale tabelei de marcaj.

Ultimele două selecții de pe Biletul Zilei vin tot de la Cupa Africii pe Națiuni. Vom investi în cel mult două goluri în meci la partidele Senegal – Guineea și Gabon – Ghana, dueluri care se profilează a fi pe tiparul disputei dintre Maroc și Insulele Comore.

Biletul Zilei

V 15:00, Senegal – Guineea, sub 2,5 goluri, cotă 1.37

V 18:00, Maroc – Insulele Comore, sub 3,5 goluri – cotă 1.24

V 22:00, Gabon – Ghana, sub 2,5, cotă 1.39

Cotă totală: 2.36