Black Friday Lenjerii de pat – Am găsit cele mai bune oferte din 2018

Black Friday este Ziua Reducerilor Masive pentru numeroase produse. Este o sărbătoare americană care a apărut în anul 1960 și reprezintă începutul sezonului de cumpărături de iarnă pe acest continent nord american. Black Friday este o singură dată pe an, este în luna noiembrie, imediat după Ziua Recunoștinței.

Comercianții și-au atras clienții an de an prin reduceri frenetice, în fiecare vineri imediat după Ziua Recunoștinței. Se spune că americanii se bucură de un weekend lung cu cei dragi în fiecare an, deoarece ziua Recunoștinței cade întotdeauna joi în noiembrie, iar Black Friday este prima zi de weekend. În weekendul cu Black Friday se vând mii de produse în magazine, dar mai ales online.

Acest eveniment atât de apreciat de cumpărători a fost adaptat de români încă din anul 2011. Mulți probabil știu deja faptul că eMAG a preluat acest eveniment de la americani și a fost primul care a introdus la noi în țară această zi. Succesul a apărut imediat, mii de români au comandat online produse la prețuri mici, ceea ce i-a făcut foarte fericiți.

Noi te invităm de Black Friday pe site-ul CumpărăMisim.ro, pentru a răsfoi ofertele noastre imbatabile la lenjerii de pat de calitate. Începem ofertele, discount-urile, promoțiile din data de 16 noiembrie 2018. Poți beneficia de numeroase avantaje în perioada 16-17-18 noiembrie 2018.

Black Friday Lenjerii de pat ieftine

Nimic nu este mai bun decât să te odihnești într-o cameră liniștită, într-un pat confortabil cu o lenjerie de pat de calitate, după o zi de muncă obositoare! În magazinul online de pe CumpărăMisim.ro poți găsi cele mai avantajoase produse pentru pat și mai ales lenjerii de pat fabricate din materiale naturale, de calitate.

Black Friday este cel mai bun moment pentru chilipiruri mari! Pe CumpărăMisim.ro poți economisi bani, poți beneficia de discount-uri avantajoase, de promoții și oferte mari. Iată câteva dintre ofertele noastre de Black Friday:

Lenjerii din bumbac 100% de la 79 lei

Lenjerii de pat dublu de la 49 lei

Cele mai mici prețuri la lenjerii de pat 1+1

Lenjerii pufoase COCOLINO de la 119 lei

Discount-uri la perne, pilote, lenjerii de pat de lux.

VREAU SĂ VĂD OFERTA CUMPĂRĂMISIM BLACK FRIDAY CU LENJERII DE PAT IEFTINE DUBLE DE LA 49 LEI

Black Friday Lenjerii de pat 1+1

Pe CumpărăMisim.rocuverturile sunt reduse în magazinul de lenjerii de pat, astfel încât prețul lor este de la 79 lei. Ai reduceri la lenjeria de pat cu imprimeu 3D, dar și la lenjeria de pat de lux. De Black Friday ai avantajul de a cumpăra mai mult cu bani mai puțini. Vezi oferta de lenjerii de pat 1+1, prețurile sunt atrăgătoare!

BLACK FRIDAY LENJERII DE PAT 1+1 – CELE MAI MICI PREȚURI SUNT PE CUMPĂRĂMISIM.RO

Black Friday – Pături ieftine

De Black Friday economisești bani la magazinul online CumpărăMisim.ro. Ai reduceri avantajoase la pături, acestea au prețul mic, începe de la 39 lei. În magazinul nostru nu doar lenjeriile de pat din bumbac sunt ieftine, ci și păturile și cuverturile de pat.

BLACK FRIDAY – VEZI OFERTA PĂTURI IEFTINE ȘI MULTE ALTE PROMOȚII PE CUMPĂRĂMISIM.RO

Nu pierde așa o afacere – de a cumpăra produse de LUX la prețuri avantajoase! Te așteptăm de Black Friday la magazinul online CumpărăMisim.ro! Nu vei regreta: prețurile, promoțiile și ofertele sunt impresionante!

Poți comanda online, livrarea produselor se face rapid, prin curier, în cel mult 3 zile, la orice adresă din țară. Livrăm comenzile în timp scurt și în străinătate.