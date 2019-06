Bombă în showbiz! Imagini cu Vica Blochina dezbrăcată complet, făcute publice

Vica Blochina s-a născut în Lituania, însă locuiește în România de mai bine de 20 de ani. Vica s-a afirmat ca balerină în clubul Melody, din Bucureşti, cu o trupă de balet din Lituania. La numai 20 de ani, Vica Blochina l-a întâlnit pe Victor Piţurcă chiar în clubul în care lucra ca balerină, iar cei doi au avut o relație vreme de 16 ani.

Frumusețea Vicăi a constituit și constituie, încă, un subiect ”la ordinea zilei”. Cu atât mai mult cu cât Vica reușește să se mențină, din punct de vedere fizic, la un nivel de invidiat. Și multe dive autohtone se întreabă care este secretul Vicăi. De curând, vedeta a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care apare dezbrăcată, acoperindu-și sânii cu mâinile, iar imaginea ”hot” a avut parte de foarte multe aprecieri.

”Băiețelul este la tatăl lui acum”

„Când am rămas însărcinată a fost cea mai urâtă perioadă din viaţa mea. În afara faptului că m-am îngrășat îngrozitor de tare, nu avem cu ce să mă îmbrac, mă uram. Am avut grețuri până am născut. Când am rămas însărcinată am fost sigură că îl păstrez, mi l-am dorit foarte mult. Băiețelul este la tatăl lui acum. Este mare și decide el unde să-și petreacă serile. El mă sună și îmi spune că vrea la tata, apoi mă sună și îmi spune că vrea să vină la mine, e după cum decide el, în afara timpului când trebui să facă meditații și trebuie să vină acasă”, a declarat Vica Blochina. Vedeta nu se ferește să recunoască și că viața ei a fost grea, la un moment dat, neavând nici bani nici de mâncare. Dar, fiind un caracter puternic, a reușit să depășească toate greutățile pe care destinul i le-a pus în față.

„Am avut probleme cu banii, am avut perioade foarte grele. Întodeauna am fost optimistă și m-am motivat. Am avut perioade când nu aveam ce să mănânc, mai ales în timpul sarcinii”, a recunoscut frumoasa fostă balerină.